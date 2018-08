Dream Catcher (We Are The Night)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : We Are The Night (위아더나잇)

Tên album / Đĩa đơn : Dream Catcher (드림캐처)

Ngày phát hành : 24/07/2018





Ca khúc

01. Dream Catcher





Giới thiệu

Có lẽ những ai đã, đang hoặc sắp bước vào tuổi thanh xuân, chắc chắn sẽ biết đến câu nói: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”. Đúng thế, tuổi trẻ chính là tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự mạnh mẽ với nghị lực phi thường. Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, đôi khi tuổi trẻ cũng rất yếu đuối và nhạy cảm. Bởi thế nên trong kho tàng âm nhạc hiện nay, có rất nhiều ca khúc dành riêng để an ủi tuổi trẻ, như “걱정말아요 그대” (Xin bạn đừng lo lắng) của nam ca sĩ Lee Juk hay “수고했어 오늘도” (Hôm nay bạn cũng vất vả rồi) của nhóm 옥상달빛 (Ánh trăng trên sân thượng).





Ngoài ra, còn một nhóm nhạc indie khác, cũng sở hữu những ca khúc đặc biệt thích hợp dành cho tuổi trẻ mỗi khi cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Đó chính là “We Are The Night” – Chúng ta là màn đêm. Nhóm chính thức ra mắt vào năm 2013 với năm thành viên. Đến nay nhóm đã cho phát hành bốn sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng vì hình thức hoạt động là Underground, nên tên tuổi của nhóm vẫn chưa được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thế nhưng với các bạn trẻ yêu âm nhạc đường phố, We Are The Night không còn là cái tên xa lạ. Vì đa số các bài hát của nhóm đều viết về tuổi thanh xuân – khoảng thời gian mang đến cho con người ta thật nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Đặc biệt vào ngày 24/7 vừa qua, nhóm lại tiếp tục cho phát hành một ca khúc được viết theo chủ đề “an ủi tuổi trẻ” mang tên “Dream Catcher”.





Vẫn là những giai điệu điện tử cá tính, kết hợp cùng những lời ca ý nghĩa, “Dream Catcher” của We Are The Night hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành cùng tuổi trẻ trong những ngày tháng mệt nhoài vì công việc và những nỗi lo vô hình trong cuộc sống, hay cả trong những đêm khó ngủ.