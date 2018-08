Trao đổi thư từ giữa thành viên các gia đình bị ly tán năm 2001

ⓒ KBS News

Từ ngày 20 tới ngày 26/8/2018, cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ diễn ra tại núi Geumgang (miền Bắc), ba năm sau lần gần nhất được tổ chức vào năm 2015. Ngoài những đợt đoàn tụ trực tiếp đầy xúc động như thế này, thành viên các gia đình bị ly tán còn từng được liên lạc với nhau qua thư từ. Chúng ta cùng nhìn lại chương trình trao đổi thư từ giữa thành viên các gia đình bị ly tán vào năm 2001.





Đoàn tụ các gia đình bị ly tán lần đầu tiên sau 15 năm vào ngày 15/8/2000

Trong Tuyên bố chung liên Triều 15/6 được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã nhất trí nỗ lực giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán. Nhờ đó, các gia đình bị ly tán đã được đoàn tụ lần đầu tiên sau 15 năm vào ngày 15/8/2000. Tháng 9 cùng năm, hai miền đã bắt đầu xác nhận tình trạng sinh tử và địa chỉ của thành viên các gia đình bị ly tán rải rác khắp bán đảo Hàn Quốc. Những người được xác nhận là còn sống được phép trao đổi thư từ với họ hàng, bà con bị thất lạc từ lâu ở phía bên kia biên giới. Đó là lần đầu tiên trong vòng nửa thế kỷ, hai miền Nam-Bắc cho phép người dân trao đổi thư từ.





Cấm trao đổi thư từ giữa hai miền Nam-Bắc sau khi giành được độc lập năm 1945

Việc trao đổi thư từ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị cấm kể từ sau khi đất nước thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản vào năm 1945. Theo sau thỏa thuận của Ủy ban hỗn hợp Xô-Mỹ, việc trao đổi thư từ liên Triều đã được nối lại vào ngày 13/3/1946, nhưng lại bị đình lại lần nữa, và những lá thư cuối cùng đã được gửi đi vào ngày 22/6/1950, ngay trước khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra. Tại hội đàm Chữ thập đỏ liên Triều vào ngày 29/1/2001, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí cho phép 300 thành viên các gia đình bị ly tán của mỗi bên được trao đổi thư từ với nhau vào ngày 15/3.





Cuộc trao đổi thư từ liên Triều đầu tiên ngày 15/3/2001

Để chuẩn bị cho cuộc trao đổi thư từ đầu tiên giữa hai miền, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã xác minh trình trạng sinh tử của thành viên các gia đình bị ly tán. Sau khi được xác nhận là còn sống, 300 người đã được chọn để viết thư, chia sẻ những câu chuyện cảm động với họ hàng, bà con bị thất lạc của mình ở bên kia biên giới, nhưng không được đề cập tới nội dung chính trị. Mỗi lá thư chứa đầy những câu chuyện cảm động đã được gửi tới Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc. Vào ngày 15/3/2001, lần đầu tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên, thư từ giữa 300 thành viên các gia đình bị ly tán đã được trao đổi thông qua các quan chức liên lạc tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.





Xác minh tình trạng sinh tử, đoàn tụ theo định kỳ, và sự cần thiết phải trao đổi thư từ

Sau lần trao đổi thư từ liên Triều đầu tiên ngày 15/3/2000, việc trao đổi thư từ đã không được diễn ra trong vòng 17 năm qua cho đến tận ngày nay. Mặc dù các cuộc trao đổi giữa thành viên các gia đình bị ly tán đã tăng lên tới 15 lần kể từ năm 2000, đây đều là các cuộc đoàn tụ trực tiếp. Do đó, vào tháng 5 vừa qua, Bưu điện Hàn Quốc (Korea Post) đã đề xuất hai miền Nam-Bắc gặp nhau mỗi ngày một lần tại Bàn Môn Điếm để trao đổi thư từ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho hay sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán một cách toàn diện. Đợt đoàn tụ gia đình liên Triều lần thứ 21 sẽ diễn ra tại núi Geumgang vào tuần sau. Hy vọng rằng sự kiện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hóa các hình thức đoàn tụ gia đình bị ly tán, bao gồm trao đổi thư từ và tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ.