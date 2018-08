BTS, BLACKPINK được trao Nút kim cương của YouTube

ⓒ twitter.com/BTS_twt

BTS và BLACKPINK đã đi vào lịch sử âm nhạc Hàn Quốc khi trở thành hai nhóm K-Pop đầu tiên nhận Nút kim cương của YouTube.

YouTube trao tặng bốn loại nút bạc, vàng, kim cương và ruby dành cho các tài khoản đạt lượng người đăng ký theo dõi lần lượt là 100.000 người, 1.000.000 người, 10.000.000 người và 50.000.000 người.

Tính đến 15h ngày 16/8, BLACKPINK đã thu hút 10.739.217 người đăng ký theo dõi theo YouTube, con số kỷ lục trong số các nhóm K-Pop.

MV “DDU-DU DDU-DU” của BLACKPINK cũng lập kỷ lục về MV của một nhóm K-Pop đạt 250 triệu lượt xem trên YouTube trong khoảng thời gian ngắn nhất và đứng thứ 2 về số lượng view trong ngày đầu tiên phát hành, chỉ sau “Look What You Made Me Do” của Taylor Swift. Trong khi đó, “Fake Love” của BTS hiện đang giữ vị trí thứ 4 về lượng view trong ngày đầu tiên.

BLACKPINK đang lưu diễn tại Nhật Bản và sẽ tổ chức một concert tại Kyocera Dome vào cuối năm nay, trở thành nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên trình diễn tại đây.

BTS sẽ phát hành album làm lại “Love Yourself: Answer” vào ngày 24/8.