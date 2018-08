Vòng xoanh vận mệnh (Lovely Horribly)

Tên tiếng Hàn: 러블리 호러블리

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Shi-hoo, Song Ji-hyo, Lee Ki-kwang, Ham Eun-jeong

Đạo diễn: Kang Min-gyeong, Ji Byeong-hyeon

Kịch bản: Park Min-ju

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 13/8/2018

Số tập: 16

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Vòng xoanh vận mệnh” hứa hẹn sẽ một bộ phim tình cảm-kinh dị mang đến những làn gió “mát lạnh” cho khán giả màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm nay. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính Yoo Philip (Park Shi-hoo) và Oh Eul-soon (Song Ji-hyo). Một người thì luôn may mắn, một người thì luôn bị gắn liền với những điều xui xẻo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi số phận của cặp đôi kì lạ này vô tình bị vướng vào vòng luẩn quẩn của số mệnh?

Yoo Philip (Park Shi-hoo)

Yoo Philip (Park Shi-hoon) là một diễn viên hạng A thành công và luôn gặp may mắn. Tất cả mọi việc trong đời anh vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ cho đến một ngày, Philip hợp tác với biên kịch Oh Eul-soon (Song Ji-hyo) trong một bộ phim truyền hình. Từ đây, những điều bí ẩn và “kì quái” bắt đầu xảy ra xung quanh cuộc sống của hai người.

Oh Eul-soon (Song Ji-hyo)

Oh Eul-soon (Song Ji-hyo) là một nữ biên kịch luôn bị xui xẻo đeo bám, đến mức trong cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ biết đến hai từ “suôn sẻ”. Số phận vẫn cứ thế trêu ngươi Oh Eul-soon, chỉ cho đến sinh nhật lần thứ 34, cô tình cờ được gặp “Top Star” may mắn Yoo Philip (Park Shi-hoo). Kể từ lúc này, một nửa chặng đường đời còn lại của cô nàng xui xẻo Eul-soon gần như thay đổi hoàn toàn.

Lee Seong-jung (Lee Ki-kwang)

Lee Seong-jung (Lee Ki-kwang) là chàng đạo diễn đẹp trai, tài năng sẽ cầm trịch bộ phim do nữ biên kịch Oh Eul-soon (Song Ji-hyo) chắp bút và Yoo Philip (Park Shi-hoon) đảm nhận vai chính. Dù có đến 24 năm xa cách, nhưng ngay từ giây phút gặp lại Eul-soon, Seong-jung đã lập tức nhận ra, đây chính là chị gái xinh đẹp mà cậu từng theo đuổi lúc bé. Chưa kịp vui mừng vì gặp lại “mối tình đầu trẻ con”, Seong-jung đã cảm nhận được mùi “nguy hiểm” phát ra từ Yoo Philip, người đàn ông lúc nào cũng lãng vãng xung quanh Eul-soon.

Shin Yoon-ah (Ham Eun-jeong)

Shin Yoon-ah (Ham Eun-jeong) luôn được công nhận là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và thực lực nhất show-biz Hàn Quốc. Ngoài ra, hình tượng trong sáng và ngoan hiền còn giúp cô gắn liền với cái mác “ngôi sao nói không với scandal”, do đó không chỉ các fan-boy, mà cả fan-girl còn yêu mến và lựa chọn cô nàng làm tấm gương để học tập. Thế nhưng, dù hiền lành và thân thiện đến đâu chăng nữa, Yoon-ah cũng cảm thấy khó chịu và ganh tị với “tình địch” Oh Eul-soon (Song Ji-hyo), người luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Yoo Philip (Park Shi-hoo).