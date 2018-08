Oh My Girl chuẩn bị kế hoạch trở lại

ⓒ OHMYGIRL

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí WM Entertainment cung cấp vào sáng ngày 22/8, nhóm nhạc thần tượng nữ Oh My Girl đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình vào tháng 9 sắp tới.





Lần tái xuất này sẽ khép lại tám tháng nhóm vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc Hàn Quốc kể từ khi kết thúc quá trình quảng bá mini album “비밀정원” (Khu vườn bí mật) vào tháng 1 và “Nhật tiến” vào tháng 6 vừa qua. Được biết, trong thời gian này, Oh My Girl cùng ekip của mình đã hoàn thành quá trình thu âm và quay video cho bài hát chủ đề. Nhóm vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi thể loại nhạc vui tươi và trong sáng, cùng concept “ngập nắng”, hứa hẹn sẽ không khiến các fan hâm mộ phải thất vọng.





Tuy mọi công đoạn đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thời gian trở lại cụ thể vẫn đang được công ty thảo luận và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ của công ty.