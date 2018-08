Thành phố Thượng Hải nối lại hoạt động bán tour theo đoàn đến Hàn Quốc

Ý nghĩa tượng trưng

Chính quyền thành phố Thượng Hải hôm 22/8 đã thông báo cho phép một số công ty lữ hành tại đây bán tour du lịch theo đoàn đến Hàn Quốc. Điều này được cho là mang ý nghĩa tượng trưng lớn bởi có thể mang lại hiệu quả kỳ vọng cao. Do đây là lần đầu tiên, một thành phố ở khu vực miền Đông Trung Quốc cho phép mở lại tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc. Miền Đông Trung Quốc (còn gọi là vùng Hoa Đông) là khu vực nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, gồm sáu tỉnh là Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Sơn Đông, Giang Tây, Phúc Kiến, và thành phố Thượng Hải. Đây là khu vực có nhiều người Trung Quốc đi du lịch ghép đoàn đến Hàn Quốc nhất. Trước khi Bắc Kinh "trả đũa" việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, lượng khách du lịch của khu vực này chiếm một phần ba tổng số khách du lịch theo đoàn người Trung Quốc đến Hàn Quốc. Cho đến nay, có bốn địa phương đã mở lại các gói du lịch theo đoàn đến Hàn Quốc là thành phố Bắc Kinh, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hồ Bắc, và thành phố Trùng Khánh. Trong đó, chưa có địa phương nào thuộc khu vực miền Đông Trung Quốc. Do đó, việc chính quyền thành phố Thượng Hải cho phép một số các công ty lữ hành của địa phương này bán tour du lịch theo đoàn đến Hàn Quốc được xem là đã mở ra một cánh cửa mới cho hoạt động du lịch đến xứ sở Kimchi.



Kỳ vọng

Điều thu hút sự chú ý của dư luận là quyết định trên được đưa ra sau khi Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại Trung Quốc Dương Khiết Trì kết thúc chuyến thăm bí mật đến Hàn Quốc trong tháng trước, và có cuộc gặp với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong. Điều này cho thấy khi đó hai bên đã đạt được thỏa thuận trong việc Bắc Kinh sẽ giảm nhẹ các biện pháp trả đũa THAAD. Do đó, trong tương lai, Trung Quốc sẽ mở lại các chương trình bán tour du lịch ghép đoàn đến Hàn Quốc trên diện rộng, cũng như giảm nhẹ các biện pháp trả đũa khác.