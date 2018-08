Nhóm công tố viên đặc biệt kết thúc 60 ngày điều tra vụ “Druking”

Nhóm công tố viên đặc biệt quyết định không gia hạn điều tra vụ "Druking"

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, lấy tên tài khoản trên mạng là "Druking", đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet đã quyết định không gia hạn thêm thời gian điều tra. Có ba nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trên. Thứ nhất là khó có thể tìm được chứng cứ do các bằng chứng quan trọng đã biến mất do sự điều tra yếu kém trước đó của Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát. Thứ hai là do áp lực của giới chính trị, đặc biệt là sự công kích và cản trở của giới cầm quyền. Thứ ba là do có nhiều chỉ trích cho rằng công tác điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt không được chặt chẽ. Trong đó, hai lý do đầu tiên đã được dự đoán từ trước khi Nhóm công tố viên đặc biệt bắt tay vào công tác điều tra. Do đó, Nhóm công tố viên đặc biệt cần phải cho thấy được năng lực có thể vượt qua được những khó khăn này.



Khó khăn trong quá trình điều tra

Liên quan đến vấn đề trên, nhiều phân tích cho rằng trong quá trình điều tra ban đầu, Nhóm công tố viên đặc biệt đã quá lệ thuộc vào lời khai của nhân vật "Druking". Bởi lời khai của nhân vật này thường xuyên thay đổi khiến cho quá trình điều tra trở nên rắc rối hơn. Theo đó, lệnh bắt giam Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo do Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị đã bị tòa án bác bỏ. Thậm chí, tòa án còn bác bỏ lệnh bắt giam một luật sư, người được nhân vật "Druking" nhờ Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo tiến cử vào vị trí Tổng lãnh sự tại Osaka (Nhật Bản). Có thể nói, tòa án có vẻ không chấp nhận kết quả điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt. Ngoài ra, công tác điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt đã gặp phải một trở ngại lớn khi cựu nghị sĩ đảng Công lý Roh Hoe-chan, người bị nghi ngờ có dính líu tới nhân vật "Druking", tự tử. Sự việc này cùng với việc tòa án bác bỏ lệnh bắt giam Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo đã khiến cho Nhóm công tố viên đặc biệt bị chỉ trích là "hoạt động vì mục đích chính trị". Do đó, động lực điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt đã bị giảm đi đáng kể.



Vụ "Druking" và kỳ vọng

Vụ bê bối "Druking" là vụ việc liên quan đến cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành họ Kim, lấy tên trên mạng là "Druking", tiến hành thao túng các bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet. Nhân vật họ Kim này bị nghi ngờ đã đăng tải các bình luận bất hợp pháp trên một phạm vi rộng trong thời điểm trước và sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 năm ngoái. Hành vi này khó có thể xem là xuất phát từ lợi ích cá nhân của nhân vật "Druking". Tuy nhiên, kết quả điều tra của Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát đều không có sức thuyết phục. Hơn nữa Nhóm công tố viên đặc biệt cũng thất bại trong việc làm sáng tỏ sự việc.

Mặc dù đã kết thúc quá trình điều tra, song Nhóm công tố viên đặc biệt vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết như duy trì khởi tố đối với những đối tượng đã bị khởi tố. Một số ý kiến bày tỏ sự ủng hộ việc Nhóm công tố viên đặc biệt không gia hạn thời gian điều tra. Bởi dù lệnh bắt giam các nghi can chính của vụ việc đã bị Tòa án bác bỏ, đây không phải là biện pháp duy nhất. Nói cách khác, dù chỉ là khởi tố không bắt giam, song vẫn có thể kỳ vọng rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ nếu các bên nỗ lực hết sức trong phiên tòa xét xử.