Cú sốc tuyển dụng và đối sách của Chính phủ

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã quyết định tăng ngân sách việc làm trong năm sau, đồng thời tăng cường kiểm tra tình hình việc làm và giải ngân ngân sách bổ sung trong năm nay, nhanh chóng xúc tiến gói tài chính bổ sung 4.000 tỷ won (3,57 tỷ USD). Đối sách này được đưa ra trong bối cảnh chỉ số tuyển dụng đang có dấu hiệu xấu đi nghiêm trọng.

Tình hình việc làm

Theo báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 7” do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 17/8, trong tháng trước, lao động có việc làm đạt 27.083.000 người, chỉ tăng 5.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, sáu tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 100.000 người, thậm chí còn dưới cả ngưỡng này. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2010, thời điểm kinh tế Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính.

Mức tăng lao động có việc làm từng đạt 104.000 người trong tháng 2, 112.000 người trong tháng 3, 123.000 người trong tháng 4, 72.000 người trong tháng 5, 105.000 người trong tháng 6, trái ngược hoàn toàn với mức tăng bình quân theo tháng trong năm ngoái là 316.000 người.

Xét theo ngành công nghiệp, lao động có việc làm trong ngành chế tạo, ngành được đánh giá là có việc làm chất lượng tương đối tốt, giảm 127.000 người (2,7%). Lao động tại nhiều ngành khác như ngành quản lý cơ sở, hỗ trợ dự án, ngành dịch vụ cho thuê, ngành dịch vụ giáo dục, cũng giảm nhiều. Ngược lại, lao động ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội, công nghệ thông tin, tài chính và bảo hiểm, hành chính công, quốc phòng lại tăng. Cục thống kê quốc gia phân tích mặc dù xuất khẩu đang tiếp tục xu hướng tăng, nhưng lại tập trung ở một số ngành đặc biệt như chíp bán dẫn, trong khi các ngành khác như ô tô, tàu thuyền lại không có kết quả tốt do ảnh hưởng từ quá trình tái cơ cấu, khiến lao động toàn ngành chế tạo tiếp tục giảm ở mức tương đương tháng 6.

Bối cảnh và ý nghĩa

Việc lao động có việc làm trong tháng 7 chỉ tăng 5.000 người là cú sốc đối với tình hình tuyển dụng, bất chấp việc Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đã rót tổng cộng hơn 50.000 tỷ won (44,56 tỷ USD) trong vòng chưa đầy một năm rưỡi qua để giải quyết vấn đề việc làm. Phần lớn ý kiến cho rằng thành tích kém cỏi này có nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ tăng lương tối thiểu một cách đột ngột, gây gánh nặng cho giới tiểu thương, những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, làm số lượng việc làm giảm mạnh. Ngược lại, phe cầm quyền lại cho rằng vấn đề tuyển dụng hiện nay có căn nguyên mang tính cơ cấu, như dân số trong độ tuổi lao động giảm, một số ngành công nghiệp tái cơ cấu, tiềm năng tăng trưởng từ chính quyền trước bị co hẹp lại. Tuy nhiên, việc mức tăng lao động rơi xuống dưới 10.000 người là trường hợp chưa từng thấy ngoài thời kỳ Hàn Quốc bị các cú sốc lớn trong và ngoài nước, như cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á hay khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đối sách

Chính phủ, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Phủ Tổng thống hôm 19/8 vừa qua đã nhóm họp và nhất trí ý kiến về đối sách việc làm với nội dung chính là rót thêm ngân sách để giải quyết vấn đề tuyển dụng. Các bên nhất trí giải ngân sớm ngân sách việc làm được phân bổ trong năm nay và gói tài chính bổ sung, đồng thời nâng ngân sách việc làm trong năm sau cao hơn năm nay. Mức tăng ngân sách việc làm trong năm 2018 là 12,6%, nếu bao gồm cả ngân sách bổ sung thì trong năm nay ngân sách việc làm lên tới 20.000 tỷ won (17,83 tỷ USD). Tuy nhiên, rốt cuộc vấn đề tuyển dụng đang cho thấy không thể giải quyết chỉ bằng tài chính, nên nhiều ý kiến cho rằng việc tăng ngân sách việc làm trong năm 2019 là không thích hợp. Về điều này, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon và Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Jang Ha-sung lại đang có sự mâu thuẫn về chính sách việc làm. Phó Thủ tướng Kim từng đề cập tới khả năng thay đổi chính sách, trong khi ông Jang lại đề nghị người dân tiếp tục tin tưởng vào Chính phủ và chờ đợi kết quả, cho thấy sẽ tiếp tục duy trì nền tảng chính sách hiện nay.