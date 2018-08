Tiểu ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới chính thức đi vào hoạt động

Tiểu ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới thuộc Ủy ban Hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba (28/8) đã chính thức đi vào hoạt động. Chủ tịch Tiểu ban đặc biệt là Trợ lý Kinh tế Phủ Tổng thống Kim Hyun-chul.



Tiểu ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới

Tiểu ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới là một tổ chức nhằm điều tiết các chính sách có liên quan đến việc xúc tiến chính sách phương Nam mới của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Vai trò chính của tiểu ban này là xây dựng chiến lược xúc tiến chính sách phương Nam mới, đề ra các bài toán trọng điểm, điều phối công việc giữa các cơ quan ban ngành Chính phủ, tìm kiếm, rà soát và đánh giá các dự án hợp tác giữa các cơ quan. Công việc chính của tiểu ban đặc biệt sẽ do Nhóm xúc tiến chính sách phương Nam mới gồm 30 thành viên đảm nhận. Trong đó, ngoài Chủ tịch tiểu ban còn có các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Thư ký phụ trách thương mại Phủ Tổng thống Lee Tae-ho, Thư ký phụ trách chính sách ngoại giao Phủ Tổng thống Shin Jae-hyun. Ngoài ra, tiểu ban đặc biệt trên cũng sẽ thảo luận chặt chẽ với các chuyên gia dân sự, phản ánh ý kiến của họ vào chính sách phương Nam mới.



Chính sách phương Nam mới

Chính sách phương Nam mới được Tổng thống Moon Jae-in lần đầu công bố trong bài phát biểu tại “Diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc-Indonesia” vào ngày 9/11 năm ngoái. Nội dung trọng tâm của chính sách này là tạo dựng một cộng đồng hòa bình, đặt trọng tâm vào con người và ủng hộ sự thịnh vượng chung. Đây là chính sách nhằm thúc đẩy, nâng cao mức độ hợp tác kinh tế với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lên ngang tầm với bốn cường quốc là đối tác lớn của Hàn Quốc bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật và Nga. Theo chính sách phương Nam mới, nội dung hợp tác sẽ được mở rộng phạm vi từ tập trung vào giao thương hàng hóa như hiện nay sang tất cả các lĩnh vực khác gồm văn hóa, an ninh, giao lưu hợp tác về công nghệ, văn hóa nghệ thuật, con người. Ngoài ra, Seoul sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực an ninh, bao gồm cả việc phối hợp đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bởi các quốc gia Đông Nam Á hầu hết đều đang có quan hệ ngoại giao với miền Bắc, do đó có thể kỳ vọng vào vai trò tương đối lớn của các quốc gia này.

Chính sách phương Nam mới xuất phát từ quan điểm cho rằng Hàn Quốc đã quá đặt nặng quan hệ ngoại giao với bốn cường quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Cùng với đó là các nước Đông Nam Á gần đây đang dần tạo được tầm ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế lẫn chính trị trong khu vực. Do đó, chính sách phương Nam mới được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc trong tương lai.