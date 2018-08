Tác động của Hiệp định đối tác kinh tế Nhật-EU đối với nền kinh tế Hàn Quốc

ⓒ YONHAP News

Nội dung chính của EPA Nhật-EU





Sau năm năm đàm phán, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) vào ngày 17/7 vừa qua, khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker công bố kế hoạch thăm Mỹ để thảo luận với Tổng thống Trump về những vấn đề thương mại giữa hai nền kinh tế. Kể từ tháng 6, Washington đã bắt đầu áp đặt mức thuế mới đối với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu từ EU. Để đáp trả, EU đã đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời ký kết EPA với Nhật Bản, tái khẳng định tầm quan trọng của thương mại tự do đa phương. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Nhà nghiên cứu Gwak Dong-cheol, từ Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc, sẽ giải thích chi tiết về nội dung chính của hiệp định này.





Nhờ EPA, hàng hóa của Nhật Bản xuất sang Liên minh châu Âu sẽ được miễn, giảm 99% hàng rào thuế quan, trong đó thuế quan của 96% mặt hàng sẽ được dỡ bỏ khi hiệp định này có hiệu lực. Đổi lại, Tokyo cũng sẽ mở cửa 97% mặt hàng của EU và 96% trong số đó sẽ được gỡ bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực. Thêm vào đó, hai bên đã nhất trí sẽ mở cửa thị trường dịch vụ cho đối tác. Đặc biệt, Nhật Bản cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho các lĩnh vực như truyền thông, tài chính và hậu cần của EU.





Hàn Quốc và Nhật Bản cạnh tranh khốc liệt trên thị trường châu Âu





Khi EPA Nhật-EU chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2019, các nhà xuất khẩu châu Âu sẽ được miễn, giảm khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,16 tỷ USD) tiền thuế khi xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản. Ngoài ra, hiệp định này còn gây được sự chú ý bởi một lý do khác, đó là tạo ra một khu vực thương mại lớn nhất trên thế giới, bao gồm 600 triệu người ở Nhật Bản và 29 nước thành viên Liên minh châu Âu, chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và có tổng kim ngạch giao dịch thương mại lên tới 40% của toàn thế giới. Đây là một thông tin đáng báo động với Hàn Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhật Bản trên thị trường châu Âu. Ông Gwak Dong-cheol cho biết.





Xuất khẩu của Hàn Quốc và Nhật Bản sang EU trong những năm gần đây đều tăng đáng kể. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU trong năm ngoái đạt gần 56 tỷ USD, tăng 22,8% so với năm 2016, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang EU cũng tăng đều đặn kể từ năm 2015, và đã đạt 76,6 tỷ USD vào năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc là xe ô tô, đóng tàu, phụ tùng linh kiện ô tô, tàu và chíp bán dẫn, trong khi Nhật Bản cũng xuất khẩu sang EU các mặt hàng tương tự. Chỉ số so sánh tương đồng xuất khẩu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng từ 0,361 của năm 2012, lên 0,392 vào năm ngoái, cho thấy Seoul và Tokyo đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở thị trường châu Âu.





Tác động của EPA Nhật-EU đến xuất khẩu của Hàn Quốc





So với Nhật Bản, Hàn Quốc đã đẩy mạnh Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu sớm hơn. FTA Hàn-EU đã được ký kết từ năm 2011, giúp các lô hàng máy móc và hóa chất của các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu sang EU tăng vọt, trong khi xuất khẩu nông sản và thực phẩm của EU vào Hàn Quốc cũng gia tăng đáng kể. Tính đến tháng 1 năm 2018, Hàn Quốc là nước châu Á duy nhất ký kết FTA với EU. Tuy nhiên, Hiệp định FTA giữa EU và Singapore đã bắt đầu có hiệu lực trong năm nay, và EPA Nhật-EU cũng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm tới. Do vậy, hàng hóa của Hàn Quốc xuất khẩu sang Liên minh châu Âu chắc chắn sẽ ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt hơn. Đặc biệt, Hiệp định đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và EU chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến sự cạnh tranh giữa hàng hóa của Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhà nghiên cứu Gwak Dong-cheol phân tích.





EPA Nhật-EU dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành của Hàn Quốc như ngành công nghiệp ô tô, phụ tùng linh kiện ô tô, máy móc và các sản phẩm hóa chất. Theo đó, kể từ đầu năm tới, EU sẽ bãi bỏ hàng rào thuế quan đối với các phụ tùng linh kiện ô tô của Nhật Bản như động cơ ô tô, lốp xe, các động cơ đốt trong, và polymer nhiệt dẻo polypropylene. Ngoài ra, xe ô tô cỡ nhỏ của Nhật Bản sẽ được miễn giảm 10% hàng rào thuế quan trong vòng bảy năm tới. Trên thực tế, tính đến nay, Hàn Quốc đang được hưởng lợi nhiều từ Hiệp định thương mại tự do với EU. Tuy nhiên, sau khi Hiệp định đối tác kinh tế Nhật-EU có hiệu lực, hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh về giá, giáng một đòn mạnh vào xuất khẩu của Hàn Quốc. Ngoài ô tô, Seoul và Tokyo còn cạnh tranh khốc liệt ở các mặt hàng xuất khẩu khác như máy công cụ, vòng bi, và các polymer acrylic. Tất nhiên, các mặt hàng sẽ có mức miễn, giảm thuế tương ứng. Chẳng hạn, các loại xe nâng, xe tải, tuabin khí của Nhật Bản sẽ được miễn hàng rào thuế quan hoàn toàn trong vòng bốn năm.





Hàn Quốc cần chủ động tham gia vào CPTPP





Tokyo tỏ ra lạc quan rằng quy mô mở cửa của Hiệp định đốc tác kinh tế Nhật-EU còn lớn hơn Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU. Theo khảo sát của Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) đối với các đối tác nhập khẩu từ EU, 23,7% số người được hỏi cho biết họ sẽ chuyển sang giao dịch với các đối tác từ Nhật Bản hoặc mở rộng nhập khẩu các sản phẩm của Nhật Bản khi EPA Nhật-EU có hiệu lực. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế quan sẽ có hạn chế nhất định, vì cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang sản xuất một lượng lớn ô tô ngay tại thị trường bản địa. Tuy nhiên, nền kinh tế Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc cần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm sáng tạo hơn nữa, thay vì chỉ trông chờ vào lợi thế cạnh tranh về giá. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cần nỗ lực cải thiện FTA Hàn-EU hiện nay. Theo ông Gwak Dong-cheol, Hàn Quốc cần chủ động xúc tiến các Hiệp định thương mại tự do với quy mô lớn và hình thức mới mẻ hơn.





Nhiều nước đang xúc tiến các Hiệp định thương mại tự do quy mô lớn, nhằm kết nối các nền kinh tế trên thế giới, ngoại trừ Mỹ, nước đang theo đuổi chính sách “nước Mỹ trên hết”. Bên cạnh EPA Nhật-EU, các cuộc thảo luận đang diễn ra về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bao gồm 16 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản; và Hiệp định thương mại giữa EU và bốn nước trong khối thị trường chung Nam Mỹ (gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) gọi là Mercosur. Theo dự kiến, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ chính thức có hiệu lực từ năm tới. Hàn Quốc cần xem xét xúc tiến tham gia vào hiệp định này để đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu, đối phó với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang lan rộng trên toàn cầu một cách hiệu quả.