Chuyến tàu chở hàng đầu tiên đi qua biển Bắc Cực rời cảng Busan

Tàu vận tải biển đầu tiên đi qua biển Bắc Cực

Tàu Venta Maersk, một tàu container thuộc hãng vận tải biển Maersk của Đan Mạch hôm 29/8 đã rời cảng Busan đi qua biển Bắc Cực. Chuyến đi này có mục đích là nhằm thu thập thông tin để xác định xem liệu đường biển Bắc Cực có thể thay thế cho tuyến đường biển đi qua kênh đào Suez ở Ai Cập hay không. Nếu muốn vận hành đường biển Bắc Cực thì cần phải có tàu được chế tạo đặc biệt, có thể phá được băng tuyết. Do đó, tàu Venta Maersk được thiết kế phần đầu tàu có phần hơi cụt và bè hơn so với các tàu container thông thường khác.

Tuyến đường biển Bắc Cực

Tuyến đường biển Bắc Cực có hai lộ trình. Thứ nhất là tuyến đường biển Tây Bắc đi ngang qua vùng biển phía Bắc Canada, nối Bắc Mỹ với châu Âu. Thứ hai là tuyến đường biển Đông Bắc, đi ngang qua biển Bắc Cực ở phía Bắc của Nga, nối Nga với châu Âu. Tuyến đường Đông Bắc đi qua eo biển Bering nằm giữa bán đảo Kamchatka của Nga và bang Alaska của Mỹ, đi đến tận Na Uy thông qua biển Bắc Cực.

Lý do tuyến đường biển Bắc Cực nhận được nhiều sự chú ý là bởi nếu sử dụng tuyến đường biển này sẽ rút ngắn được thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa. Ví dụ, hiện tại tuyến đường giao thương Á-Âu đang sử dụng tuyến đường biển đi qua kênh đào Suez. Nếu sử dụng tuyến đường biển Bắc Cực, thì sẽ giúp rút ngắn được thời gian vận chuyển hàng từ một đến hai tuần so với hải trình đang sử dụng. Đặc biệt, đối với Hàn Quốc, nếu tận dụng tuyến đường biển này, sẽ giúp các tàu chở hàng từ cảng Busan đến phía Bắc châu Âu giảm được tối đa một nửa thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, khác với Nam Cực không ai có được quyền sở hữu, Bắc Cực lại là vùng biển có liên quan đến vấn đề chủ quyền. Do đó, việc sử dụng đường biển Bắc Cực cần phải nhận được sự hợp tác của các nước đang giữ chủ quyền ở vùng biển này là Nga, Na Uy và Canada.

Triển vọng

Tuyến đường biển Bắc Cực chỉ mở trong vòng bốn tháng hàng năm, vào thời điểm băng tan từ tháng 7 đến tháng 10. Gần đây, tốc độ băng tan ở Bắc Cực đang ngày càng diễn ra nhanh hơn. Dự báo đến khoảng năm 2030, băng ở Bắc Cực sẽ tan hoàn toàn, giúp tuyến đường biển này có thể được sử dụng để vận tải hàng hóa quanh năm. Busan có thể trở thành điểm khởi hành và kết thúc cho hải trình vận tải đi qua biển Bắc Cực. Do đó, điều này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho Hàn Quốc, với vai trò hậu cần, từ việc cung cấp các vật dụng cho tàu thuyền hay cung cấp nhiên liệu. Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xây dựng kế hoạch cơ bản về việc thúc đẩy hoạt động ở Bắc Cực, khai thác tuyến đường biển Bắc Cực.