tvN “chốt” xong diễn viên chính cho phiên bản truyền hình “Gwanghae”

ⓒ YONHAP News

Yeo Jin-goo sẽ đóng cặp cùng Lee Se-young trong series phim truyền hình mới, được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh đình đám “Gwanghae”.

Với sự góp mặt của dàn sao Lee Byung-hun, Ryu Seung-ryong, và Han Hyo-joo, bộ phim “Gwanghae: The Man Who Became King” sản xuất năm 2012 đã kéo hơn 10 triệu khán giả Hàn Quốc đến rạp.

Trong phiên bản truyền hình, Yeo Jin-goo sẽ đóng vai kép: anh hề Ha Seon và hoàng đế Lee Heon.

Ha Seon, một thanh niên mồ côi cha mẹ lang thang kiếm sống bằng nghề mua vui cho thiên hạ, bất ngờ được bí mật thuê đóng thế hoàng đế Lee Heon do ngoại hình hai người giống nhau như hai giọt nước. Dù sống trong hoàng cung nhưng hoàng đế Lee Heon luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi bị ám sát và phản bội.

Lee Se-young sẽ vào vai hoàng hậu Yoo So-yoon, người được cả Ha Seon và Lee Heon mê đắm nhưng không hề biết về kế hoạch thế thân giữa hoàng đế và anh hề.

“Gwanghae” sẽ ra mắt vào đầu năm 2019.