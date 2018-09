Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố danh sách đoàn đặc phái viên thăm Bắc Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 2/9 đã công bố danh sách đoàn đặc phái viên gồm năm người, do Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu, sẽ thăm Bắc Triều Tiên vào hôm 5/9. Các thành viên còn lại là Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon, Phó Giám đốc NIS Kim Sang-gyun, Thứ trưởng Thống nhất Chun Hae-sung, Chánh Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia Yun Geun-young.



Nhiệm vụ của đoàn đặc phái viên thăm miền Bắc

Dư luận đang hết sức quan tâm rằng đoàn đặc phái viên Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc do Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu sẽ mang về kết quả như thế nào. Đoàn đặc phái viên của Seoul gồm những thành viên tương tự đoàn đặc phái viên thăm miền Bắc lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua. Phủ Tổng thống cho biết đã đưa ra quyết định này do xem trọng việc duy trì, đảm bảo tính liên tục trong các cuộc đàm phán với phía Bình Nhưỡng.

Chủ đề nghị sự trọng tâm của đoàn đặc phái viên không gì khác ngoài các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay. Phủ Tổng thống cho biết lần này hai bên sẽ thống nhất chọn ngày tổ chức cuộc họp thượng đỉnh song phương, cũng như thảo luận chủ đề nghị sự chính của hội nghị, và các vấn đề tổng hợp về việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4. Đặc biệt, Seoul cũng kỳ vọng rằng hai bên sẽ nhất trí được ngày mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc. Việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều hiện đang bị trì hoãn với lý do đang xem xét liệu việc này có vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế hay không.



Khó khăn

Đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc thăm miền Bắc lần thứ nhất vào tháng 3 vừa qua đã mang về thành quả đột phá là giúp tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, mở ra cánh cửa đi đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng lần này, đoàn đặc phái viên của Seoul sẽ khó có thể đạt được thành quả chỉ có trong phim như trước đây. Hiện tại, đàm phán Mỹ-Triều đang trong tình trạng bế tắc. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa trước, trong khi Bình Nhưỡng lại yêu cầu các bên ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trước. Kế hoạch về chuyến thăm miền Bắc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bị hủy chỉ sau một ngày công bố. Sự mất lòng tin quá lớn đã tạo ra một rào cản khó vượt qua trong đàm phán giữa hai bên. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng so với việc nỗ lực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, việc tháo gỡ tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều.



Kế hoạch của Seoul

Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng trong tháng 9, cũng như xúc tiến các bên ký kết Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên nhân phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới. Nói cách khác, trong cuộc họp thượng đỉnh song phương, Seoul sẽ nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng thực thi những điều kiện cần thiết để Washington đồng ý ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Do đó, đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc phải tháo gỡ được nút thắt thì mới có thể hiện thực hóa được kế hoạch trên.