Hàn Quốc chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba toàn đoàn tại Á vận hội 2018

Tại Á vận hội Jakarta Palembang 2018 diễn ra tại Indonesia, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được tổng cộng 49 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 70 huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn. Nguyên nhân khiến đoàn thể thao Hàn Quốc chỉ dừng lại với ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương được cho là do mặt bằng chung về lĩnh vực thể thao của các nước châu Á đã được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, vấn đề được chỉ ra là Hàn Quốc đã xem nhẹ các môn thể thao cơ bản, và đặt nặng vào một số môn thể thao chủ lực. Nguyên nhân lớn nữa là trong các trận đấu với Nhật Bản, nước này hầu như đều giành được thành tích tốt hơn.



Các môn thể thao chủ lực không đạt mục tiêu đề ra

Mục tiêu ban đầu của Hàn Quốc khi tham gia Á vận hội 2018 là đạt được 65 huy chương vàng, lần thứ sáu liên tiếp duy trì vị trí thứ hai toàn đoàn. Tuy nhiên, lần này Hàn Quốc chỉ mang về chưa tới 50 chiếc huy chương vàng, kết quả thấp nhất trong vòng 36 năm qua. Thành tích thụt lùi này của Hàn Quốc đầu tiên thể hiện ở các bộ môn thế mạnh như Taekwondo, bắn cung đã không giữ được phong độ như trước đây. Trong khi tại các quốc gia châu Á khác, năng lực thi đấu những môn thể thao này đã được nâng cao đáng kể, phần nào đã đạt đến mức độ chuẩn hóa. Do đó, dần dần khó có thể xem Hàn Quốc là nước độc quyền ở các bộ môn thể thao này.



Các môn thể thao cơ bản không mấy tiến triển

Bên cạnh đó, các môn thể thao cơ bản vẫn không có mấy tiến triển, trong khi các bộ môn như điền kinh, bơi lội được xem như là tiêu chuẩn thước đo năng lực thể thao của một quốc gia. Không những thế, mục tiêu đề ra cho môn điền kinh là 48 huy chương và bơi lội với 41 huy chương. Song lần này, điền kinh và bơi lội chỉ mang về được mỗi môn một huy chương vàng cho xứ sở kimchi. Do đó, không sai khi nói Hàn Quốc đã quá kỳ vọng vào các bộ môn trên để có được thành tích cao trên bảng tổng sắp huy chương. Nếu so sánh với đoàn thể thao của Nhật Bản sẽ thấy được rõ nét kết quả không tốt của đoàn thể thao Hàn Quốc. So với Á vận hội Incheon 2014 tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã giành được thêm 28 chiếc huy chương vàng, vươn lên xếp thứ hai toàn đoàn sau 24 năm. Ngoài ra, đoàn thể thao xứ sở mặt trời mọc còn gặt hái 25 huy chương vàng ở các môn thể thao cơ bản, trong đó có sáu huy chương vàng ở bộ môn điền kinh, 19 huy chương vàng ở bộ môn bơi lội.



Bài toán

Có thể nói, thành tích trên tại Á vận hội Jakarta Palembang 2018 là một tín hiệu không mấy khả quan cho đoàn thể thao Hàn Quốc trước thềm Thế vận hội mùa hè Tokyo diễn ra sau hai năm nữa. Lời giải cho bài toán này được cho là khó có thể tìm thấy được một điều gì đó mới mẻ hoặc mang tính đột phá, mà Hàn Quốc cần phải thoát ra khỏi tư tưởng xem nhẹ các môn thể thao cơ bản, đặt nặng vào một số môn thể thao chủ lực có thể mang về nhiều huy chương. Song đây là vấn đề khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng Hàn Quốc đừng quá câu nệ vào thành tích trước mắt, mà hãy xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài cho hàng trăm năm về sau.