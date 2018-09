Hàn Quốc công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản

ⓒ KBS News

Chính phủ công bố các đối sách bổ sung về bất động sản





Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản khi xu hướng tăng giá nhà ở thủ đô Seoul đang lan rộng sang khu vực lân cận. Đối sách bổ sung lần này được đưa ra khoảng một năm sau khi Chính phủ công bố những đối sách quyết liệt nhằm ổn định thị trường bất động sản vào ngày 2/8 năm ngoái. Câu hỏi đặt ra là liệu những đối sách trên có giúp hạ nhiệt và ổn định thị trường bất động sản hay không. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Park Won-gap, Chuyên gia tư vấn quản lý tài sản của Ngân hàng Kookmin (KB) sẽ phân tích bối cảnh đằng sau những đối sách vừa được Chính phủ công bố.





Một trong những lý do đằng sau tình trạng giá nhà đất không ổn định là do sự phối hợp chưa nhịp nhàng giữa chính quyền trung ương và địa phương về chính sách nhà ở. Chẳng hạn như việc thành phố Seoul đưa ra kế hoạch tái phát triển quy mô lớn đối với các khu vực Yongsan và Yeouido. Một lý do khác là một lượng tiền lớn đang trôi nổi trên thị trường, bất chấp nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái. Do các tài sản ròng trên thị trường dồi dào, nhiều người mong muốn mua nhà như là một cách cất giữ tài sản, với niềm tin rằng bất động sản có thể giữ giá trước tình trạng lạm phát.





Chỉ định thêm bốn khu vực đầu cơ bất động sản và kế hoạch tăng thêm 300.000 căn hộ





Theo Ủy ban thẩm định (KAB), cơ quan cung cấp thông tin nhà đất của Chính phủ, giá căn hộ tại Seoul đã tăng 6,32% trong 12 tháng kể từ thời điểm Chính phủ công bố đối sách bất động sản vào ngày 2/8 năm ngoái, cao hơn tỷ lệ tăng trung bình hàng năm là 4,78% vào thời điểm trước khi các đối sách này được công bố. Trong khi đó, thành phố Seoul đã công bố kế hoạch tổng thể, phát triển khu vực quận Yongsan và Yeouido vào tháng 7 vừa qua, khiến nhiều người dân đổ xô vào mua nhà ở khu vực này do dự đoán giá nhà sẽ sớm gia tăng. Trước tình trạng thị trường bất động sản trở nên quá nóng, Chính phủ đã công bố các đối sách bổ sung vào ngày 27/8 vừa qua. Ông Park Won-gap giải thích.





Chính phủ đã chỉ định thêm bốn quận ở thủ đô Seoul bao gồm Jongno, Jung, Dongdaemun và Dongjak là khu vực “quá nóng” về đầu cơ bất động sản, nâng số lượng khu vực trong danh sách này lên con số 15. Ngoài ra, Chính phủ đã quyết định phát triển 30 khu vực nằm trong và lân cận thủ đô Seoul để cung cấp thêm 300.000 căn hộ cho đến năm 2020. Theo Bộ Địa chính và giao thông, nguồn cung nhà ở hiện nay là đầy đủ, nhưng Chính phủ cần chuẩn bị cho khả năng nhu cầu nhà ở gia tăng. Trên thực tế, các đối sách của Chính phủ thường chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát nhu cầu nhà ở. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cho rằng cần phải đồng thời mở rộng nguồn cung ứng nhà ở.

Thực hiện song song các đối sách kiểm soát nhu cầu và gia tăng nguồn cung nhà ở





Bên cạnh những khu vực tại thủ đô Seoul, Chính phủ cũng chỉ định hai thành phố lân cận là Gwangmyeong và Hanam (tỉnh Gyeonggi) là khu vực đầu cơ. Theo đó, tại những khu vực này, Chính phủ sẽ hạn chế việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở, và nhiều người mua sẽ gặp khó khăn hơn trong việc vay tiền mua nhà. Trong khi đó, dư luận cũng đặc biệt chú ý tới kế hoạch cung cấp thêm nhà ở, một thay đổi lớn trong chính sách của Chính phủ. Chuyên gia Park Won-gap giải thích.





Tính đến nay, các quy định về nhà ở của Chính phủ tập trung vào việc kiềm chế nhu cầu, như kiểm tra an toàn gia cố cho các căn hộ cũ đang chờ tái xây dựng, thu lợi nhuận thặng dư từ việc tái xây dựng, đồng thời hạn chế cho vay thế chấp và đánh thuế thu nhập chuyển nhượng nhà đất cao hơn. Tuy nhiên, các biện pháp này đều thất bại trong việc kiềm chế giá nhà ở gia tăng. Do vậy, Chính phủ đã tìm kiếm một đối sách mới, mang tính cốt lõi, đó là tăng nguồn cung để kiềm chế giá nhà đất về lâu dài. Theo tôi, đây là một đối sách phù hợp. Bên cạnh đó, việc cung cấp nhà ở chất lượng tốt cũng quan trọng không kém. Chính phủ đã và đang xây dựng chính sách phù hợp, nhưng chúng ta cần phải chờ đợi các kế hoạch chi tiết hơn.





Cần triển khai các đối sách toàn diện, tránh tình trạng thị trường bất động sản bị “kháng thuốc”





Sau những đối sách của Chính phủ được công bố vào tháng 8 năm ngoái, thị trường nhà đất ở Seoul đã có những dấu hiệu ổn định tạm thời. Tuy nhiên, giá nhà đất chỉ ổn định trong một thời gian ngắn, rồi lại tiếp tục tăng trở lại. Thị trường bất động sản trở nên quá nóng, không thể giải quyết thông qua các biện pháp kiểm soát nhu cầu đơn thuần. Do đó, Chính phủ đã công bố kế hoạch mở rộng nguồn cung nhà ở, mở ra tín hiệu cho những người muốn mua căn hộ mà họ không thực sự có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của các đối sách mới.

Trên thực tế, nguồn cung nhà ở tại thủ đô Seoul là không thiếu. Tỷ lệ cung cấp nhà ở trên cả nước là hơn 100%, và ở Seoul là 96%, đồng nghĩa với việc nguồn cung nhà ở gần như đáp ứng được nhu cầu. Song, trên thực tế, chỉ có 58% số người trên cả nước thực sự sống tại căn nhà mà họ sở hữu, và tỷ lệ này ở Seoul chỉ là 43%. Nói cách khác, rất nhiều căn hộ được sử dụng cho mục đích đầu cơ hơn là sinh sống. Trước tình trạng đầu cơ diễn ra một cách tràn lan, việc tăng nguồn cung ứng nhà ở cũng không phải một biện pháp toàn diện. Trước vấn đề này, Chính phủ cho biết sẽ cẩn trọng theo dõi phản ứng của thị trường và công bố các đối sách tiếp theo, nếu cần thiết, như các biện pháp về thuế và quy định tài chính nằm hạn chế đầu cơ. Chuyên gia Park Won-gap nhận định.





Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee gần đây đã nói rằng cơ quan này sẽ xem xét tăng thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp dựa trên đánh giá của Chính phủ về tài sản sát với giá thị trường hơn. Theo đó, các chủ sở hữu căn hộ ở thành phố có thể sẽ phải gánh mức thuế cao hơn khi muốn sở hữu thêm căn hộ khác. Song vấn đề ở chỗ việc đánh giá giá trị bất động sản sẽ được tiến hành trong tháng 10 tới, và người ta sẽ cảm nhận được kết quả đánh giá đó khi được nhận biên lai đóng thuế tài sản vào tháng 7 năm tới. Trong tương lai, Chính phủ chắc chắn sẽ còn đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa, bởi kể từ những năm 1980, các Chính phủ tiền nhiệm đều có truyền thống là đưa ra các đối sách khi thị trường bất động sản trở nên quá nóng. Nếu thị trường không ổn định, tôi cho rằng Chính phủ không thể không cân nhắc đến quy chế mạnh mẽ hơn như đánh thuế cao.