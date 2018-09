Joo-heon “đơn thương độc mã” khuấy đảo làng nhạc thế giới

ⓒ STARSHIP ENT

Vào ngày 31/8 vừa qua, nam rapper tài năng của Monsta X, Joo-heon đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình trên các diễn đàn âm nhạc với đĩa đơn cá nhân mới mang tên “DWTD (Do What They Do)”.





Tuy hoạt động một mình, Joo-heon vẫn cho thấy sức hút khó cưỡng của bản thân khi nhanh chóng đưa sản phẩm của mình tiến thẳng lên dẫn đầu hạng mục “Top Kpop Music Album” trên bảng xếp hạng iTunes tại chín quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, album này còn xuất sắc lọt vào Top 5 trên bảng xếp hạng iTunes tổng hợp tại Mỹ, Canada và Anh Quốc.





Theo sự đánh giá của các chuyên gia, chính nhờ phong cách âm nhạc đậm chất Hiphop, cùng chất giọng rap mạnh mẽ, đầy nam tính, đã giúp Joo-heon thành công trong việc chinh phục trái tim của các fan hâm mộ ở cả trong lẫn ngoài nước. Với bước đà đầy vững chắc này, cộng đồng người yêu nhạc hoàn toàn có thể trông đợi vào những lần đánh lẻ tiếp theo của anh chàng trong tương lai.