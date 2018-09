Hàn Quốc sẽ cải cách chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự

Chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự

Chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự đối với các vận động viên thể thao có từ khi Hàn Quốc ban hành Luật đặc cách nghĩa vụ quân sự vào năm 1973, nhằm khen thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc được Nhà nước tuyên dương trong lĩnh vực thể thao. Khi đó, nền thể thao của Hàn Quốc vẫn chưa đạt đến tầm cỡ quốc tế. Do đó, chế độ này đã được người dân hưởng ứng rộng rãi. Người đầu tiên được đặc cách nghĩa vụ quân sự là vận động viên Yang Jung-mo, từng giành huy chương vàng cho Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa hè Montreal (Canada) vào năm 1976 ở môn vật tự do. Đây là huy chương vàng Olympic đầu tiên của Hàn Quốc nên vận động viên Yang Jung-mo xứng đáng được nhận đặc cách này.



Quá trình sửa đổi chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự

Tuy nhiên, sau đó, chế độ này đã bị thay đổi, và tranh cãi bắt đầu nổ ra khi năng lực của các vận động viên Hàn Quốc ngày càng tiến bộ hơn, số người được đặc cách cũng nhiều hơn, thậm chí còn phát sinh vấn đề về tính công bằng. Vào năm 1981, sau khi chính thức được chọn làm quốc gia tổ chức Thế vận hội mùa hè Seoul năm 1988, nhằm nuôi dưỡng nền thể thao nước nhà để tổ chức thành công kỳ Olympic này, Hàn Quốc đã mở rộng đối tượng được đặc cách nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên có thành tích đứng thứ ba trở lên tại Thế vận hội, và Á vận hội. Tiếp đó, Luật đặc cách nghĩa vụ quân sự tiếp tục được sửa đổi vào năm 1990, thu hẹp đối tượng được đặc cách là vận động viên có thành tích đứng thứ ba trở lên tại Thế vận hội và đứng thứ nhất tại Á vận hội. Tiêu chuẩn này được áp dụng từ đó cho đến nay.



Hạn chế

Vấn đề đặt ra là tiêu chuẩn trên đã làm tổn hại đến tính công bằng. Đầu tiên, chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự đã không xét đến thành tích của các vận động viên tại các giải vô địch thế giới có tầm cỡ lớn hơn nhiều so với Á vận hội. Những vận động viên thuộc các bộ môn ít có khả năng giành được huy chương như điền kinh, bơi lội cũng khó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn này. Trong khi đó, đối tượng dễ dàng nhận được đặc cách nghĩa vụ quân sự lại tập trung ở các môn thể thao được yêu thích như bóng đá, bóng chày. Trên thực tế, trong số 42 người được đặt cách nghĩa vụ quân sự tại Á vận hội Jakarta Palembang 2018, có tới 29 người là cầu thủ bóng đá, bóng chày. Những vận động viên này vừa được nhận khoản tiền lương khủng từ các đội tuyển chuyên nghiệp, lại vừa được đặc cách nghĩa vụ quân sự. Sự thật này đã làm dấy lên sự bất bình trong dư luận. Do đó, bóng đá và bóng chày đã trở thành đề tài tranh cãi lớn tại Hàn Quốc trong suốt thời gian diễn ra Á vận hội vừa qua. Bên cạnh lĩnh vực thể thao, những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng được đặc cách nghĩa vụ quân sự, song chế độ trên lại không dành cho lĩnh vực văn hóa đại chúng. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nhân cơ hội này, Chính phủ nên sửa đổi chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự, phản ánh được sự thay đổi trong xu hướng thời đại.