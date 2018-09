Hơn 1.200 chủ xe BMW đệ đơn kiện hãng ô tô Đức danh giá 

Chủ xe BMW kiện tập thể đòi bồi thường

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) hôm 31/8 đã đệ đơn kiện tập thể của 1.226 chủ xe BMW thuộc danh sách các xe phải thu hồi lên Tòa án khu vực Trung Seoul, yêu cầu hãng BMW bồi thường 18,4 tỷ won (16,5 triệu USD).

Chỉ trong năm nay, tại Hàn Quốc đã xảy ra hơn 30 vụ cháy nổ xe ô tô của hãng BMW, thậm chí có dòng xe không thuộc diện thu hồi cũng phát sinh cháy nổ. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ban lệnh dừng lái đối với những xe BMW chưa qua kiểm tra an toàn. Theo đó, đã dấy lên luồng ý kiến nghi vấn về chế độ thu hồi xe của Hàn Quốc cũng như liệu BMW đã che giấu lỗi xe ngay từ ban đầu.

Ý kiến trái chiều về nguyên nhân cháy nổ xe

Phía hãng xe BMW cho biết nguyên nhân gây cháy nổ xe là do lỗi của van hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR). Van này là một mạch vòng dẫn khí thải từ hệ thống tuần hoàn khí thải đi thẳng trực tiếp đến động cơ (engine) mà không đi qua bộ làm mát (cooler). Nguyên nhân phát sinh cháy nổ là do van này bị mở trong quá trình xe vận hành, khiến bộ làm mát hệ thống tuần hoàn khí thải bị hỏng, gây phát sinh cháy nổ. Hãng BMW cũng cho biết đã thay đổi thiết kế khiến hê thống EGR chạy quá mức để đáp ứng với tiêu chuẩn về khí thải của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhóm người tiêu dùng lại cho rằng nguyên nhân không phải do van hệ thống tuần hoàn khí thải mà là do bộ điều khiển điện tử (ECU). Tức, nhằm giảm bớt lượng khí thải, bộ điều khiển điện tử đã được thiết kế để van hệ thống tuần hoàn khí thải ở trạng thái mở ngay cả khi xe đang vận hành. Trong thời gian qua, hãng BMW đã luôn khẳng định nguyên nhân là do lỗi phần cứng. Song nhóm hỗ trợ khởi kiện của Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc (CUK) lại phản đối, cho rằng nguyên nhân là do lỗi phần mềm.

Hàn Quốc tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân cháy nổ xe BMW

Bên cạnh đó, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đang tập trung điều tra tận gốc nguyên nhân phát sinh cháy nổ xe BMW, và sẽ hoàn tất công tác điều tra trong năm nay. Bộ sẽ phân tích chi tiết lỗi phần mềm hay lỗi phụ tùng khác, thử nghiệm kiểm chứng như dựng lại các vụ cháy nổ xe thực tế. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát hiện đang điều tra những nghi ngờ che giấu lỗi xe của hãng BMW, cũng như đã tiến hành khám xét công ty BMW tại Hàn Quốc vào hôm 30/8, 21 ngày sau khi các chủ xe BMW có phát sinh cháy nổ đâm đơn kiện và hôm 9/8. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ cùng lúc tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháy nổ, nghi ngờ che giấu lỗi xe của hãng BMW, và cả vụ kiện tập thể của người tiêu dùng Hàn Quốc.