SHINee xác nhận ngày phát hành album chính thức

Vào sáng ngày 4/9, người đại diện công ty giải trí SM Entertainment đã xác nhận thông tin các chàng trai nhóm SHINee sẽ cho tung lên kệ đĩa sản phẩm hoàn chỉnh thứ sáu mang tên “The story of Light” vào ngày 10/9 sắp tới.





Được biết, sản phẩm hoàn chỉnh này sẽ là tập hợp các album đã được phát hành lần lượt vào tháng 5 và tháng 6 trước đó như “`The Story of Light EP.1” với ca khúc chủ đề “Good Evening”, “The Story of Light EP.2” với ca khúc chủ đề “I Want You” và “The Story of Light EP.3” với ca khúc chủ đề “Our Page”.





Như vậy sản phẩm hoàn chỉnh thứ sáu của SHINee ngoài những ca khúc nói trên, còn bao gồm 12 ca khúc b-side khác, cùng một ca khúc mới hoàn toàn mang tên “셀 수 없는” (Tạm dịch: Không thể đếm được), được sáng tác theo thể loại R&B, kết hợp với một chút chất nhạc Tropical House sôi động, hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn trong những ngày cuối cùng của mùa hè năm nay.





Đồng thời, album hoàn chỉnh bao gồm 16 ca khúc này còn là sản phẩm đặc biệt được phát hành nhằm kỷ niệm 10 năm nhóm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Do đó, SHINee và công ty giải trí hy vọng rằng các fan sẽ nhiệt tình đón nhận và tiếp tục đồng hành cùng nhóm trên những chặng đường mới trong tương lai.