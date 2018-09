Pledis Entertainment lên tiếng về vụ Han Dong-geun lái xe khi say rượu

ⓒ KBS

Pledis Entertainment, công ty đang quản lý Han Dong-geun, đã gửi lời xin lỗi tới công chúng sau khi quán quân chương trình tìm kiếm ngôi sao “Star Audition” mùa thứ 3 bị cảnh sát tạm giữ do lái xe trong tình trạng có hơi men.

Theo hãng tin News 1, vụ việc xảy ra vào 11h đêm ngày 30/7/2018 tại phường Bangbae, nằm sát thủ đô Seoul. Han Dong-geun đã nhận lỗi và hợp tác với cảnh sát.

Tuyên bố của Pledis Entertainment có đoạn viết:

“Thay mặt Han Dong-geun, chúng tôi chân thành xin lỗi về vụ việc trên. Han đang rất ân hận và sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động để hối lỗi. Chúng tôi cũng xin nhận trách nhiệm đã không quản lý chặt chẽ nghệ sỹ của mình, để điều đáng tiếc xảy ra”.

Han Dong-geun ra mắt năm 2014 và bắt đầu nổi lên từ ca khúc “Making a New Ending for this Story.”