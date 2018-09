Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II

ⓒ Getty Images Bank

Trong quý II năm nay, kinh tế Hàn Quốc đạt tăng trưởng 0,6%, trong khi Tổng thu nhập quốc dân (GNI) giảm 1%. Theo đó, có ý kiến lo ngại rằng động lực tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đang “nguội” dần, tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay sẽ khó đạt được mục tiêu 2,9% mà Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra.





Tỷ lệ tăng trưởng quý II

Theo báo cáo do BOK công bố vào hôm 4/9, trong quý II, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 397.959,2 tỷ won (354,2 tỷ USD), tăng 0,6% so với quý trước, thấp hơn 0,1% so với thống kê sơ bộ công bố hồi tháng 7. Trước đó, tỷ lệ tăng trưởng quý IV năm ngoái đã giảm 0,2%, sau đó tăng lên 1% vào quý I năm nay, nhưng lại tiếp tục giảm dần trong quý II.

Tỷ lệ tăng trưởng đầu tư thiết bị cao hơn 0,9% so với thống kê sơ bộ, song đầu tư xây dựng, xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm so với thống kê trước đó. Tiêu dùng tư nhân tăng 0,3%, mức tăng thấp nhất kể từ sau quý IV năm 2016. Điều này được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở từ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi quý I, và việc người dân trong nước giảm tiêu dùng tại nước ngoài. Tiêu dùng của Chính phủ cũng tăng 0,3%, mức tăng thấp nhất kể từ sau quý I năm 2015. Đầu tư xây dựng giảm 2,1% do sự thu hẹp đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội khiến xây dựng nhà ở, xây dựng công trình đều giảm. Tỷ lệ tăng đầu tư thiết bị được cải thiện hơn so với số liệu sơ bộ công bố hồi tháng 7, nhưng vẫn giảm 5,7%, mức giảm sâu nhất kể từ sau quý I năm 2016. Tỷ lệ tăng xuất khẩu là 0,4%, nhập khẩu là 3%. Xét theo ngành nghề, tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo và dịch vụ giảm chỉ còn bằng một nửa so với quý trước, trong khi ngành xây dựng quay trở lại xu hướng tăng trưởng âm. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng ở lĩnh vực buôn bán lẻ, dịch vụ nhà hàng, khách sạn chuyển từ mức giảm 0,8% trong quý I sang tăng trưởng 0,8% trong quý II.





Thu nhập quốc dân

Trong quý II, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế quay trở lại xu hướng giảm sau nửa năm. GNI là chỉ số gộp của tất cả các khoản tiền lương, tiền lãi, cổ tức mà công dân của một quốc gia được chi trả cả ở trong và ngoài nước trong một khoảng thời gian nhất định. GNI thực tế từng chuyển từ mức giảm 1,2% trong quý IV năm ngoái sang mức tăng 1,3% trong quý I năm nay. Tuy nhiên, do các điều kiện thương mại xấu đi bởi giá dầu quốc tế tăng, đã khiến GNI lại giảm 1% trong quý II vừa qua. Bất chấp điều này, BOK dự đoán trong năm nay, GNI danh nghĩa bình quân đầu người của Hàn Quốc vẫn có thể vượt ngưỡng 30.000 USD. Bởi trong nửa đầu năm nay, GNI danh nghĩa đã tăng 3,4%, và đồng won có xu hướng tăng giá trị so với cùng kỳ năm ngoái nên GNI danh nghĩa trên thực tế đã vượt ngưỡng 30.000 USD.





Ý nghĩa và triển vọng

Tỷ lệ tăng trưởng trong quý II và trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2,8%. Theo đó, có ý kiến lo ngại tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay sẽ khó đạt được mục tiêu là 2,9% như Chính phủ và BOK đề ra. Để đạt được tỷ lệ tăng trưởng 2,9%, tỷ lệ tăng trưởng quý III và quý IV đều phải đạt trên 0,9%. Nhiều khả năng BOK sẽ hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế vào tháng 10 tới. Nếu như vậy, sẽ khó có thể kỳ vọng Ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào tháng 10. Phía BOK đánh giá xét theo tình hình hiện nay thì kinh tế Hàn Quốc vẫn đang có xu hướng tăng trưởng vững vàng ở ngưỡng tăng trưởng tiềm năng. Trong khi đó, giới chuyên gia chỉ ra rằng Chính phủ, Ngân hàng trung ương cũng như các cơ quan nghiên cứu, và chính giới cần phải nắm bắt tình hình nền kinh tế một cách chính xác, để lập cả đối sách ngắn hạn và dài hạn.