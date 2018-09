Friday n Night (Kim Yong-guk)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Kim Yong-guk (김용국)

Tên album / Đĩa đơn : Friday n Night

Ngày phát hành : 29/08/2018





Ca khúc

01. Friday n Night

02. 하룻밤 (Một đêm) (Hát cùng Eson)

03. Universe (Hát cùng Eson)

04. CLOVER (Hát cùng Yoon Mi-rae)

05. Be with you





Giới thiệu

Sau thời gian hoạt động nhóm nhạc JBJ cùng các “mỹ nam” Noh Tae-hyun, Takada Kenta, Kim Sang-gyun, Kwon Hyun-bin và Kim Dong-han – dàn thí sinh bước ra từ chương trình PRODUCE 101 mùa 2, anh chàng Kim Yong-guk đã chính thức bắt đầu sự nghiệp solo của mình bằng mini album đầu tay mang tên “Friday n Night”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 29/8 vừa qua.





Từ khi còn là một thí sinh tham gia chương trình PRODUCE 101 phiên bản nam, Kim Yong-guk đã sớm gây ấn tượng với công chúng bởi giọng ca mạnh mẽ, đầy nội lực được thể hiện qua ca khúc “If It Is You”, hay gần đây nhất là ca khúc “CLOVER”, song ca cùng “nữ hoàng Hiphop xứ Hàn” Yoon Mi-rae, được phát hành vào tháng 6 vừa qua. Chính vì thế, ngay sau khi thông tin anh chàng chuyển hướng sang sự nghiệp solo được công bố đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm và kỳ vọng từ cộng đồng yêu Kpop.





Sản phẩm solo hoàn chỉnh đầu tay của Kim Yong-guk bao gồm năm ca khúc, chủ yếu được sáng tác theo thể loại R&B và Ballad nhẹ nhàng, góp phần phô diễn giọng ca thiên phú của chàng ca sĩ trẻ gốc Trung Quốc sinh năm 1996. Đặc biệt, trong sản phẩm ra mắt này, Kim Yong-guk còn tham gia vào cả quá trình sáng tác và sản xuất ca khúc chủ đề “Friday n Night”. Đây là một bản tình ca buồn, với chất nhạc Pop Ballad trữ tình sẽ giúp người nghe có thể cảm nhận được sâu sắc sự cô đơn, hối hận và nỗi nhớ người yêu cũ đến da diết của một chàng trai sau khi chia tay.