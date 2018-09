IU tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp

ⓒ instagram.com/dlwlrma

Vào sáng ngày 12/9, người đại diện công ty giải trí Mystic Entertainment đã chính thức xác nhận thông tin, nữ ca sĩ IU đã nhận lời mời tham gia bộ phim điện ảnh series bốn phần sắp được bấm máy vào khoảng cuối năm nay. Như vậy, đây sẽ là một bộ phim điện ảnh đầu tiên của “Em gái quốc dân” IU sau đúng 10 năm hoạt động năng nổ trong làng giải trí Hàn Quốc, kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2008 với mini album “Lost And Found”, cùng ca khúc chủ đề “Mia”.





Theo người đại diện của IU, tác phẩm điện ảnh đầu tiên do cô nàng thủ vai sẽ là một series bốn phần liên tiếp, với bốn câu chuyện hoàn toàn khác nhau, mỗi phần do một đạo diễn đảm nhận như Im Pil-sung (tác giả của 남극일기 (Nhật ký Nam Cực, 2005)), Lee Kyung-mi (tác giả của 비밀은 없다 (Tội ác ẩn giấu, 2016)), Kim Jong-kwan (tác giả của The Table, 2016) và Jeon Go-woon (tác giả của 소공녀 (Công chúa nhỏ, 2018)).





Kể từ ngày ra mắt đến nay, IU không chỉ được công chúng biết đến với tư cách là một trong những giọng ca nữ quyền lực nhất làng nhạc xứ Hàn, mà còn được công nhận là một nữ diễn viên thực lực qua các bộ phim truyền hình đình đám như “Dream High” của Đài KBS vào năm 2011, “달의 연인 - 보보경심 려” (Bộ bộ kinh tâm phiên bản Hàn) của Đài SBS vào năm 2016, hay gần đây nhất là “나의 아저씨” (Ông chú của tôi) phát sóng trên Đài tvN vào tháng 3 năm 2018. Chính vì thế, thông tin nữ ca sĩ sẽ lấn sân sang màn ảnh rộng hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ giới truyền thông và công chúng.