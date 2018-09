Hàn Quốc xúc tiến thành lập đội tuyển hợp nhất liên Triều tham gia Olympic mùa hè Tokyo 2020

Seoul xúc tiến mở rộng quy mô đội tuyển hợp nhất liên Triều

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan cho biết Seoul đang xúc tiến phương án cho đoàn vận động viên hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ đài, và mở rộng quy mô đội tuyển hợp nhất liên Triều tham dự Olympic mùa hè Tokyo dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2020. Tại Á vận hội Jakarta Palembang 2018 tại Indonesia, đội tuyển hợp nhất đã gặp nhiều hạn chế do được thành lập quá gấp gáp. Do đó, lần này, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ xúc tiến thảo luận trước, để đội tuyển hợp nhất có thời gian huấn luyện từ trước khi bước vào các trận thi đấu ở vòng loại.



Lịch sử các đội tuyển thể thao hợp nhất liên Triều

Từ trước đến nay, Đội tuyển thể thao hợp nhất liên Triều thường được thành lập vào thời điểm mối quan hệ hai miền Nam-Bắc có tiến triển tốt. Kể từ năm 1991 cho đến Á vận hội vừa qua, đã có năm lần đội tuyển thể thao hợp nhất liên Triều được thành lập. Đội tuyển hợp nhất đầu tiên tham gia thi đấu ở một đại hội thể thao thế giới là ở môn bóng bàn tại Giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 41 tổ chức tại thành phố Chiba, Nhật Bản vào tháng 4 năm 1991. Khi đó, đội tuyển hợp nhất lần đầu tiên được lấy tên là “Korea”, dùng cờ in hình bán đảo Hàn Quốc màu xanh, và sử dụng bài dân ca “Arirang” thay cho Quốc ca. Trong giải đấu này, đội tuyển bóng bàn hợp nhất đã giành giải vô địch ở nội dung đồng đội nữ.

Đội tuyển hợp nhất liên Triều thứ hai được thành lập cũng trong năm 1991 để tham gia Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới (sau được đổi thành Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới) tại Lisbon, Bồ Đào Nha và dừng chân tại vòng tứ kết. Sau đó, đàm phán liên Triều để thành lập đội tuyển thể thao hợp nhất đã nhiều lần bị gián đoạn. Đoàn vận động viên của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chỉ cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa hè Sydney 2000, Á vận hội Busan 2002, Thế vận hội mùa hè Athena 2004, và Thế vận hội mùa đông Torino 2006.

Tuy nhiên, vào đầu năm nay, hai miền Nam-Bắc quyết định thành lập đội tuyển hợp nhất môn khúc côn cầu trên băng nữ liên Triều

để tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc. Mặc dù đây là đội tuyển hợp nhất liên Triều thứ ba được thành lập, song đây là đội tuyển hợp nhất đầu tiên thi đấu ở Thế vận hội. Tiếp đó, đội tuyển hợp nhất liên Triều thứ tư đã được lập ra để thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tổ chức ở Halmstads, Thụy Điển vào tháng 4 vừa qua. Gần đây nhất, tại Á vận hội Jakarta Palempang 2018, đội tuyển hợp nhất liên Triều đã tham gia thi đấu ở ba bộ môn là bóng rổ nữ, đua thuyền rồng và đua thuyền. Tại giải này, đội tuyển hợp nhất liên Triều đã tham gia thi đấu ở sáu nội dung, giành được một huy chương vàng, một huy chương bạc, hai huy chương đồng.