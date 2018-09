Bắc Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập chính quyền

ⓒYONHAP News

Vào hôm 9/9, Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chính quyền. Tuy nhiên lần này miền Bắc không huy động các vũ khí chiến lược của nước này, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Động thái này của Bắc Triều Tiên được đánh giá là đã tạo ra một bầu không khí tích cực cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.





Lễ duyệt binh





Lễ duyệt binh và không khí chung tại miền Bắc năm nay có sự khác biệt lớn so với mọi năm, không phô trương các vũ khí chiến lược, không lên án Mỹ. Lễ duyệt binh lần này diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc. Do đó, dư luận quan tâm chủ yếu tới hai vấn đề chính. Thứ nhất là liệu Bắc Triều Tiên có đưa tên lửa ICBM vào lễ duyệt binh hay không, bởi qua điều này có thể thăm dò được quyết tâm phi hạt nhân hóa và đối thoại của Bình Nhưỡng. Trên thực tế, miền Bắc đã không huy động tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong lễ duyệt binh lần này. Có thể thấy Bình Nhưỡng đã có sự điều chỉnh về quy mô duyệt binh so với đợt duyệt binh hồi tháng 2 vừa qua nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Khi đó, nước này đã huy động các tên lửa ICBM là Hwasong-14, Hwasong-15. Không chỉ có vậy, Bắc Triều Tiên còn rút phần lớn các nội dung lên án Mỹ. Trong một bài bình luận của báo Lao động, nước này nhấn mạnh đã đạt được sức mạnh răn đe chiến tranh hùng mạnh nhất, nhưng lại tránh đề cập trực tiếp tới năng lực hạt nhân, tên lửa, hay nhắc trực tiếp đến Mỹ. Trong phần đồng diễn thể thao chào mừng ngày thành lập chính quyền miền Bắc cũng không có các nội dung lên án Mỹ. Mối quan tâm lớn thứ hai của dư luận là thông điệp của Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un đã không có bài phát biểu, thay vào đó là Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Kim Yong-nam. Bài phát biểu của ông này chỉ tập trung vào vấn đề “xây dựng kinh tế”, chứ không nhắc tới sức mạnh hạt nhân.





Ý nghĩa





Năm nay, miền Bắc tỏ thái độ khá thận trọng khi tiến hành sự kiện kỷ niệm ngày thành lập chính quyền, nhằm tránh kích động Mỹ và cộng đồng quốc tế. Trước đó, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc vào hôm 5/9, ông Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng sẽ phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã đáp lại rằng sẽ đồng hành cùng Bắc Triều Tiên trong quá trình phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un còn gửi một bức thư cho Tổng thống Donald Trump, đề nghị về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Nhà Trắng Mỹ xác nhận hai nước đang thảo luận về vấn đề này, cho thấy khả năng hội nghị này diễn ra là rất lớn.





Triển vọng





Rất có thể trong thời gian tới, lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp mặt để đạt được một thỏa thuận lớn trước, rồi sau đó quan chức cấp chuyên viên của hai nước mới ngồi lại để thảo luận một cách cụ thể. Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun trong tuần qua đã có chuyến công du ba nước Hàn-Trung-Nhật, đẩy nhanh tốc độ thảo luận với các bên liên quan. Cùng với đó, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng từ ngày 18/9 đến ngày 20/9. Hội nghị này cần phải tạo ra được một bước ngoặt lớn trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, tạo cơ hội cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và tiến triển cho quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều. Nếu lần này lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đạt được một thỏa thuận cụ thể về phi hạt nhân hóa và thuyết phục được Mỹ thì sẽ tăng thêm khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.