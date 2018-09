Tranh cãi trong xã hội Hàn Quốc về vấn đề người tị nạn

Tranh cãi về vấn đề người tị nạn tại Hàn Quốc đang ngày càng trở nên gay gắt hơn.



Lập trường phe ủng hộ và phe phản đối

Phe ủng hộ việc Chính phủ cho phép người tị nạn cư trú trong nước cho rằng có quá nhiều tin tức giả mạo, kích động liên quan đến vấn đề người tị nạn. Đặc biệt, phe ủng hộ phản đối mạnh mẽ những ý kiến cho rằng người tị nạn là tội phạm tiềm tàng, với lập luận rằng không có bất cứ một căn cứ thuyết phục nào cho rằng người tị nạn đe dọa đến an toàn xã hội. Bởi tỷ lệ tội phạm ở Đức, nước chấp nhận người tị nạn nhiều nhất ở châu Âu, là thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Trong khi đó, phe phản đối cho rằng số lượng người tị nạn giả mạo ngày càng tăng, các trường hợp lợi dụng cơ chế cho phép người tị nạn nhập cư cũng nhiều hơn. Do đó, những tội phạm người nước ngoài có thể tự do nhập cư vào Hàn Quốc, đe dọa đến an ninh trong nước. Đồng thời, phe phản đối yêu cầu Chính phủ phải xóa điều khoản trong Luật người tị nạn của Hàn Quốc quy định về việc cấm hồi hương người tị nạn về nước trái với mong muốn của họ. Bên cạnh đó, phe phản đối còn yêu cầu Chính phủ thành lập nhóm điều tra phát hiện người tị nạn giả mạo, để trục xuất về nước.



Tranh cãi về vấn đề người tị nạn Yemen được phép cư trú tại Hàn Quốc

Tranh cãi về vấn đề người tị nạn bắt đầu kể từ khi hơn 500 người dân Yemen nhập cảnh vào đảo Jeju của Hàn Quốc xin tị nạn. Một số ít trong số 2 triệu người tị nạn Yemen đã chạy trốn sang Malaysia do nước này cho phép nhập cảnh miễn thị thực trong vòng 90 ngày. Sau khi hết thời hạn cư trú hợp pháp ở Malaysia, một số người tị nạn này đã chạy đến đảo Jeju, cũng là nơi cho phép nhập cảnh không cần visa. Ngay sau khi số người tị nạn tăng đột biến, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra biện pháp cấm người tị nạn rời khỏi đảo Jeju. Trong khi đó, những người tị nạn Yemen lại muốn di chuyển đến nơi khác để tìm kế sinh nhai. Do đó, Chính phủ Seoul đã bắt tay vào thẩm định hồ sơ đăng kí người tị nạn kể từ cuối tháng 6, và cho phép một số người tị nạn cư trú tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc vốn không phải là một quốc gia mở cửa trong việc cho phép người tị nạn nhập cư. Phải đến năm 1992, Hàn Quốc mới tham gia vào Công ước Người tị nạn năm 1951 của Liên hợp quốc. Luật người tị nạn của Hàn Quốc cũng mới bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2013. Tính từ năm 1994 đến cuối tháng 5 năm nay, số người đăng ký tị nạn đã hoàn tất thẩm định hồ sơ lên đến 20.361 người, và số người được công nhận là người tị nạn là 839 người. Tỷ lệ công nhận người tị nạn ở Hàn Quốc không vượt quá 4,1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 38% bình quân của thế giới. Do đó, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Hàn Quốc khá lơ là với nghĩa vụ và vai trò mang tính nhân đạo xứng tầm với sức mạnh quốc gia.