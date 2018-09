Park Eun-hye ly hôn

ⓒ YONHAP News

Cuộc hôn nhân 10 năm giữa nữ diễn viên Park Eun-hye và người chồng doanh nhân đã kết thúc theo một cách không ai mong muốn.

Ngày 14/9, các nguồn tin cho biết vợ chồng “Nương nương Lee” trong siêu phẩm “Nàng Dae Jang-geum” đã hoàn tất thủ tục ly dị với lý do “không hợp tính cách”.

Công ty quản lý của Park Eun-hye cũng xác nhận cô sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.

Park Eun-hye kết hôn vào tháng 4/2008 và cho ra đời một cặp song sinh năm 2011. Cô hiện đang dẫn chương trình “On My Way To Meet You” của Channel A.