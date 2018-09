Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng

Mục đích Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm 2018

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã được khai mạc vào hôm 18/9. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với các chủ đề nghị sự trọng tâm gồm vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc, và ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Đây là những vấn đề chưa từng được thảo luận đến trong bất cứ cuộc họp thượng đỉnh liên Triều nào từ trước đến nay. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng là “thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa”. Trong cục diện hiện tại, vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc và ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tương tự như hai mặt của một đồng xu. Bởi, đàm phán Mỹ-Triều đang trong tình trạng không có lối thoát, khi Washington yêu cầu miền Bắc có bước đi phi hạt nhân hóa trước, còn Bình Nhưỡng lại đề nghị các bên ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh trước. Do đó, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này đặt trọng tâm vào việc tìm được điểm nhất trí xung quanh việc Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa trước, hay ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước.



Dự đoán về cam kết thực hiện các bước phi hạt nhân hóa của miền Bắc

Nguyên nhân khiến khoảng cách giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên ngày càng xa nhau hơn trong vấn đề phi hạt nhân và ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh là do sự mất lòng tin giữa hai bên. Washington hiện vẫn cho rằng Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục các hoạt động phát triển chương trình hạt nhân ngay cả trong thời gian sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại đang theo đuổi việc ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước, vì lo ngại đến sự an toàn của thể chế nước này. Do đó, điều lý tưởng nhất là Tổng thống Moon Jae-in nhận được cam kết từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về việc khai báo hạt nhân. Tuy nhiên, xét vào thái độ của Bắc Triều Tiên trong thời gian qua, khả năng này được dự đoán là không mấy khả quan. Nói cách khác, các phân tích cho rằng cam kết về việc khai báo hạt nhân sẽ được dành lại làm thẻ bài cuối cùng cho đàm phám Mỹ-Triều. Theo đó, các chuyên gia đã đề cập đến một đối sách khác, là miền Bắc cam kết việc dừng hoạt động, đóng cửa hay vô hiệu hóa năng lực hoạt động của lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyun, miền Bắc. Đây được cho là một biện pháp có ý nghĩa đối với Mỹ, để chứng minh rằng Bắc Triều Tiên đang có động thái cụ thể về việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.



Dự đoán về tiến triển của mối quan hệ Mỹ-Triều

Trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã từng phát biểu rằng việc Bắc Triều Tiên hối thúc các bên ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh là nhằm xóa tan mối lo ngại về nước Mỹ. Điều này hòan toàn không liên quan gì đến việc làm suy yếu mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, hay việc quân đội đồn trú Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã đề xuất thời hạn hoàn tất giải trừ hạt nhân là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có thể nói, đây là một thẻ bài miền Bắc đưa ra để tháo gỡ tình trạng bế tắc của đàm phán Mỹ-Triều. Tuy nhiên, đề cập trên của ông Kim Jong-un cũng chỉ được chuyển lời lại thông qua đoàn đặc phái viên Hàn Quốc thăm miền Bắc vào hôm 5/9 vừa qua. Do đó, lần này, nếu nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un trực tiếp đề cập vấn đề này với Tổng thống Moon Jae-in, thì đây sẽ là một bước tiến triển rất lớn cho đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai.