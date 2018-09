Tình yêu thiên nhiên của con người được phản ánh trong thơ ca truyền thống Hàn Quốc

Khát khao vãn cảnh bát cảnh tiêu tương

Trong trường ca hát kể chuyện Pansori Simcheongga (Người con gái hiếu thảo Sim Cheong) của Hàn Quốc có trích đoạn Beompijungryu, có nghĩa là “con thuyền lênh đênh giữa biển khơi”. Trích đoạn kể chuyện nàng Sim Cheong bị bán cho nhà thuyền chài làm vật tế thần trên biển. Sim Cheong không nỡ cho người cha mù lòa là ông Sim biết chuyện mình bán thân để có tiền mua 300 bao gạo tế lễ cầu cho cha được sáng mắt. Phải đến sáng ngày từ biệt cha lên thuyền để tới nơi tế thần, nàng mới cho cha hay tin.

Người cha mù lòa ngỡ tưởng con gái được sang làm con nuôi nhà người ta chứ đâu biết nó trở thành vật tế thần trên biển. Nhưng vì mù lòa sao thấy đường mà đi, ông Sim chỉ biết ngồi vật xuống mà gào khóc thảm thiết bên đám bạn cùng lứa với con gái mình. Không biết tâm trạng của Sim Cheong, một thiếu nữ vừa tròn 15 tuổi, phải dấn thân vào con đường không có lối thoát lúc đó thê thảm thế nào. Trích đoạn Beompijungryu đã diễn tả phong cảnh hùng vĩ bốn bề giữa thời khắc rối bời này trong ánh mắt của nàng Sim Cheong





Trích đoạn Beompijungryu còn có tên gọi là Sosangpalgyeong (Bát cảnh Tiêu Tương). “Bát cảnh Tiêu Tương” là tám cảnh đẹp nổi tiếng của phía Nam hồ Đông Đình ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, nơi sông Tiêu và sông Tương gặp nhau tại nên một ùng danh thắng nổi tiếng. Đây cũng là tám cảnh đẹp thường xuất hiện trong tranh vẽ và thơ ca cổ. Cảnh làng mạc xanh mượt trong xóm núi, tiếng chuông chùa vang vọng trong chiều tối mịt mờ sương, cảnh xóm chài nhuộm thắm màu hoàng hôn và xa xa thấp thoáng bóng thuyền đang vươn mình về bến đỗ…

Dẫu chưa từng đặt chân tới “bát cảnh Tiêu Tương”, chỉ nghe thơ thì khán thính giả cũng phần nào mường tượng được cảnh đẹp thơ mộng hùng vĩ ấy. Trên đường tới vùng biển Indangsu làm vật tế thần mà trong mắt nàng Sim Cheong vẫn hiển hiện vẻ đẹp hoàn mỹ thơ mộng của bát cảnh Tiêu Tương. Phải chăng trong thời khắc cuối cùng của đời người, phong cảnh quê nhà thân quen cũng đẹp đẽ không kém gì bát cảnh Tiêu Tương.





Tuyệt cảnh lầu Hoàng Hạc

Trong bài thơ “Lên lầu Hoàng Hạc” của đại thi hào Thôi Hiệu, Trung Quốc có đoạn:

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,

Bạch vân thiên tải không du du.





Chúng ta tạm dịch là :

Người xưa cưỡi hạc vàng bay đi mất

Riêng lầu Hoàng Hạc vẫn còn đây

Hạc vàng một đi không trở lại

Mây trắng nghìn năm vẩn vơ trôi





Hoàng Hạc Lâu là lầu tháp được cất dựng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cùng với Đằng Vương Các, Nhạc Dương Lâu, Phụng Hoàng Đài, Hoàng Hạc Lâu là một trong bốn lầu gác nổi tiếng nhất ở Trung Quốc xưa kia. Truyền rằng xưa kia ở vị trí của Hoàng Hạc Lâu có một quán rượu nhỏ. Một ngày nọ có một đạo sĩ đi ngang qua và để lại bức tranh vẽ hoàng hạc trên tường. Bức tranh hạc vàng sinh động nổi tiếng khắp vùng khiến người dân tứ phương đổ đến chiêm ngưỡng và chẳng mấy chốc mà quán rượu trở nên phát tài phát lộc. Mười năm sau, vị đạo sĩ đó quay lại quán rượu rồi cưỡi chú hạc vàng trên tranh bay lên trời. Sau đó chủ quán rượu đã cất dựng Hoàng Hạc Lâu để tưởng nhớ vị đạo sĩ cùng hạc vàng. Theo dòng chảy của thời gian, Hoàng Hạc Lâu đã trải qua nhiều đợt tu sửa, nay vẫn tồn tại dưới diện mạo một lầu gác lớn cao năm tầng. Người đời truyền rằng vốn đại thi hào Lý Thái Bạch muốn lên Hoàng Hạc Lâu để viết một áng thơ nhưng khi tới nơi thì biết rằng thi sĩ Thôi Hiệu đã có tác phẩm bất hủ về lầu gác này nên đổi ý sáng tác áng thơ “Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng Đài” (Lên đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng). Đặc biệt, đoạn : “Xa xa xanh thẳm ba ngọn núi, Sông Tần Hoài, đảo Bạch Lộ chia đôi” trong áng thơ này rất hay được mượn dùng trong dân ca Hàn Quốc.





