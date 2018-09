Công ty ô tô Ssangyong – Doanh nghiệp tiên phong sản xuất dòng xe ô tô thể thao đa dụng SUV

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Rexton Sports đạt doanh số bán ra hơn 20.000 chiếc chỉ trong vòng sáu tháng





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu công ty ô tô Ssangyong, doanh nghiệp tiên phong sản xuất các mẫu xe ô tô thể thao SUV tại Hàn Quốc. Sau đây, ông Lee Seok-woo, Trưởng phòng tiếp thị của công ty ô tô Ssangyong sẽ giới thiệu về công ty.





Ban đầu, chúng tôi đặt mục tiêu là mỗi tháng bán ra được từ 2.500 đến 3.000 chiếc xe ô tô thể thao Rexton Sports. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã bán được gần 4.000 chiếc/tháng. Chúng tôi đã có một “đau đầu dễ chịu” khi có rất nhiều khách hàng muốn mua những chiếc xe thể thao cao cấp này của chúng tôi. Rexton Sports là mẫu xe thể thao SUV thế hệ thứ tư của chúng tôi, sau các mẫu xe SUV Musso Sports, Actyon và Korando trước đó. Nếu các dòng xe trước đây chỉ tập trung tính tiện dụng, hướng đến các doanh nhân, thì mẫu xe thể thao Rexton Sports thuộc dòng xe SUV phong cách mở, cao cấp, với chất lượng và độ an toàn được cải thiện rõ rệt. Với các tính năng ưu việt đó, dòng xe này đã đạt được doanh số bán hàng rất tốt trên thị trường.





Doanh nghiệp tiên phong về xe SUV, với các mẫu xe Musso và Korando phá kỷ lục về doanh số bán hàng





Mặc dù thị trường ô tô trong nước, về tổng thể, vẫn khá ảm đạm, nhưng công ty ô tô Ssangyong vẫn đạt được doanh số bán hàng rất tốt. Đặc biệt, mẫu xe Rexton Sports của công ty đã bán ra được hơn 20.000 chiếc chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm nay. Trong khi đó, chiếc xe thể thao SUV “G4 Rexton” ra mắt vào năm ngoái, đã giành được rất nhiêu giải thưởng, trong đó có Giải thưởng thiết kế tốt (Good Design) do Thủ tướng Chính phủ trao tặng vào năm 2017. Năm nay, Ssangyong đã được lựa chọn là một trong những doanh nghiệp được nhận Giải thưởng sáng tạo đáng tin cậy (Trusted Innovation Awards). Có thể nói, Ssangyong đã và đang được thị trường đón nhận như là một thương hiệu hàng đầu về dòng xe SUV tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành quả đó của công ty không phải dễ dàng có được trong một sớm một chiều. Ông Lee Seok-woo chia sẻ.





Trong 13 năm, kể từ khi ra mắt thị trường năm 1993, dòng xe thể thao cao cấp Musso của công ty chúng tôi được bán ra 250.000 chiếc. Chúng tôi cũng đã đạt được doanh số tương tự với mẫu xe New Korando từ năm 1996 đến năm 2005. Với hai mẫu xe thương hiệu này, Hàn Quốc đã mở rộng được thị trường xe thể thao đa dụng với thiết kế đa dạng và sang trọng.





Doanh nghiệp ô tô duy nhất tại Hàn Quốc sử dụng công nghệ sản xuất khung xe riêng biệt





Đằng sau thành công của công ty là một lịch sử lâu dài. Ssangyong bắt nguồn từ công ty ô tô Ha Dong-hwan, một doanh nghiệp được thành lập vào năm 1962 bởi một kỹ sư trẻ, mong muốn được tự sản xuất xe ô tô của riêng mình. Công ty này đã bắt đầu xuất khẩu xe buýt sang Việt Nam và quần đảo Borneo (Indonesia) vào năm 1967 và bắt tay vào sản xuất dòng xe jeep từ năm 1974. Ra mắt vào năm 1983, mẫu xe Korando được đặt tên theo cụm từ “Korean can do” (mang nghĩa người Hàn Quốc có thể làm được), chứa đựng niềm lạc quan về việc tạo ra những chiếc xe ô tô “made in Korea”. Vào năm 1988, công ty ô tô Ha Dong-hwan được đổi tên thành công ty ô tô Ssangyong, khi Tập đoàn Ssangyong quyết định mua lại doanh nghiệp này. Kể từ đó, công ty đã xây dựng nên tên tuổi, thương hiệu của mình với dòng xe Jeeps và dòng xe ô tô thể thao SUV. Ssangyong đã hợp tác với hãng ô tô Benz của Đức, chứng minh được công nghệ tiên tiến của mình bằng việc tung ra thị trường các mẫu xe Musso và New Korando, với tham vọng thay đổi bản đồ xe ô tô bốn bánh tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, phải nếm trải cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1998, công ty Ssangyong đã phải bán lại cho công ty nước ngoài và cuối cùng Tập đoàn Mahindra của Ấn Độ đã mua lại hãng ô tô danh giá. Mặc dù vậy, trong giai đoạn khó khăn đó, công ty vẫn không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trưởng phòng Lee Seok-woo nói.





Khung thân bằng thép siêu bền của mẫu xe SUV của chúng tôi đã cải thiện độ an toàn và hiệu suất một cách đáng kể. Ngày nay, nhiều người cho rằng các dòng xe SUV sẽ không sử dụng công nghệ khung xe. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiên trì theo đuổi quan điểm và chứng minh được cho khách hàng thấy được rằng, công nghệ này là hiệu quả, cần thiết. Bên cạnh giá trị thương mại, công ty chúng tôi đã tập trung vào nhiều giá trị khác, như sự trung thực và bản sắc riêng của công ty để thu hút khách hàng.





Thúc đẩy quá trình xuất khẩu, hướng đến thị trường châu Âu





Công ty ô tô Ssangyong là doanh nghiệp sản xuất ô tô duy nhất tại Hàn Quốc sở hữu dây chuyền công nghệ sản xuất khung xe SUV. Trên thực tế, các nhà sản xuất ô tô khác đều sử dụng công nghệ “monocoque”, một công nghệ tích hợp khung xe với động cơ, linh, phụ kiện như một khối thống nhất. Trong khi đó, Ssangyong sản xuất các khung xe bằng thép và tách biệt với phần động cơ, và linh, phụ kiện bên trong xe. Trong trường hợp bị tai nạn, các loại xe này vẫn có thể chạy trên đường một cách an toàn, nếu khung xe chỉ bị hỏng hóc nhẹ. Bên cạnh đó, các mẫu xe này cũng dễ dàng bảo trì. Ngoài ra, các mẫu xe này cũng có thể di chuyển hiệu quả trên các cung đường không được trải nhựa, trên địa hình đồi núi gập ghềnh và có khả năng chịu tải cao hơn. Bên cạnh lợi thế từ công nghệ khung xe ưu việt, công ty cũng chủ động thu thập phản hồi của khách hàng, nhấn mạnh đến giá trị thương mại cao, khả năng cạnh tranh về giá và thiết kế tinh tế của sản phẩm. Năm 2011, công ty đã phát hành dòng xe “Korando C”, báo hiệu sự hồi sinh của một thương thiệu. Đặc biệt, chiếc xe SUV Tivoli nhỏ gọn của Ssangyong nổi lên như một sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, đạt doanh thu ổn định lên tới 4.200 chiếc/tháng trên thị trường xe SUV cỡ nhỏ kể từ khi ra mắt vào năm 2015. Hiện nay, công ty đang hướng “con mắt” đến thị trường nước ngoài. Ông Lee Seok-woo giải thích thêm.





Các thương hiệu xe hơi của chúng tôi, bao gồm mẫu xe Rexton Sports, đã được đón nhận nồng nhiệt tại thị trường châu Âu. Thành quả này có được có lẽ là do các giá trị ưu việt của mô hình ô tô Hàn Quốc so với các thương hiệu nổi tiếng khác, như hiệu quả chi phí và hiệu suất lái xe vượt trội. Chúng tôi đã loại bỏ các yếu tố kỹ thuật không cần thiết hoặc quá phức tạp. Nhờ đó, chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm giá cả phải chăng, nhưng vẫn sở hữu các tính năng căn bản, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng châu Âu khó tính, vốn rất coi trọng đến tính hữu dụng. Tôi cho rằng, đây chính là nguyên nhân tại sao các mẫu xe của công ty chúng tôi lại thu hút được nhiều sự chú ý từ thị trường châu Âu.





Kể từ lễ ra mắt dòng xe SUV tại Đức vào tháng 6 năm nay, Ssangyong đã giới thiệu sản phẩm của mình tại Anh, Chile, và Ecuador. Công ty tự tin có thể chứng minh được sức mạnh của xe ô tô Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu, làm sống lại vinh quang và danh tiếng của nó trong quá khứ, tạo nên thương hiệu xe ô tô thể thao cao cấp sang trọng, tiện dụng.