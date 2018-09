OH MY GIRL 6th Mini Album (REMEMBER ME) (OH MY GIRL)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : OH MY GIRL (오마이걸)

Tên album / Đĩa đơn : OH MY GIRL 6th Mini Album (REMEMBER ME)

Ngày phát hành : 10/09/2018





Ca khúc

01. 불꽃놀이 (Remember Me) (Pháo hoa)

02. Echo

03. Twilight

04. Illusion

05. 우리 이야기 (Câu chuyện của chúng ta)





Giới thiệu

Ngày 10/9 vừa qua, nhóm nhạc nữ xinh đẹp Oh My Girl đã quay trở lại làng nhạc với mini album thứ 6 mang tên “Remember Me”.





6 tháng trước đó, sau khi kết thúc hoạt động quảng bá mini album thứ 5 “비밀정원” (Khu vườn bí mật), các cô gái nhóm Oh My Girl đã không chỉ nhận được sự ưu ái từ giới truyền thông và khán giả trong nước, mà còn khẳng định được tên tuổi của mình trên cả thị trường quốc tế, khi các bài hát của nhóm đã xuất sắc có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc danh giá BillBoard. Điều này đã góp phần đưa Oh My Girl trở thành nhóm nhạc thế hệ mới của làng giải trí Hàn Quốc.





Trong lần trở lại này, Oh My Girl đã tung ra một sản phẩm mới gồm 5 ca khúc. Trong đó ca khúc chủ đề “불꽃놀이” (Pháo hoa) được đầu tư sản xuất khá kỹ lưỡng, khi có sự kết hợp giữa nhà làm nhạc nổi tiếng Steven Lee (tác giả của ca khúc “Khu vườn bí mật” đã được phát hành vào tháng 1 trước đó) và nhà sản xuất người Thụy Điển Caroline Gustavsson (cha đẻ của những bản hit đã làm nên tên tuổi cho các nhóm nhạc hàng đầu Kpop như Thời đại thiếu nữ (SNSD), SHINee và BoA. Tất cả đã tạo nên những giai điệu và lời ca tuyệt vời cho “Pháo hoa”.





Bên cạnh sự sôi động và vui tươi mà bài hát chủ đề mang lại, 7 cô gái nhóm Oh My Girl cũng không quên khoe chất giọng ngọt ngào đã được cải thiện đáng kể qua bản Ballad lãng mạn “우리 이야기” (Câu chuyện của chúng ta). Trên nền nhạc da diết, đậm chất trữ tình, Oh My Girl sẽ kể cho người nghe tình cảm ngọt ngào và trong sáng của một cô gái với chàng trai mà cô luôn thầm thương trộm nhớ.