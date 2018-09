BTS tham dự show truyền hình nổi tiếng của nhà đài NBC (Mỹ)

ⓒ YONHAP News

Vào ngày 19/9 (theo giờ địa phương), người đại diện công ty giải trí BigHit Entertainment đã xác nhận thông tin, các chàng trai nhóm 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn) đã nhận lời mời đến tham dự show truyền hình nổi tiếng hàng đầu của Mỹ mang tên “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.





Với thời lượng 60 phút, chương trình được phát sóng vào khung 23h30 mỗi tối trên kênh truyền hình NBC, bao gồm cuộc phỏng vấn giữa MC Jimmy Fallon và các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, cùng với những thử thách, trò chơi do chính anh đề ra. Kể từ khi lên sóng từ tháng 2 năm 2014, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” luôn được bình chọn là một trong những show truyền hình yêu thích nhất của khán giả Mỹ, bởi khiếu hài hước, tài ăn nói duyên dáng của Jimmy, cùng những trò chơi quái chiêu cực thú vị dành riêng cho khách mời.





Chính bởi những yếu tố hút khách này, tập mới của chương trình với sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Kpop BTS vào ngày 25/9 sắp tới, hiện đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng và mong chờ từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.





Đây cũng không phải là lần đầu tiên, BTS làm khách mời trong các chương trình talk-show ăn khách của truyền hình Mỹ. Có thể kể tên một số chương trình mà nhóm đã tham gia trước đó là “Dick Clark’s New Year’s Rocking Eve”, “The Late Late Show with James Corden”, “America's Got Talent”. Giờ đây lại đến show của MC nổi tiếng Jimmy Fallon. Hy vọng là nhóm sẽ thể hiện thật tốt.