We Go Up - The 2nd Mini Album (NCT DREAM)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : NCT DREAM

Tên album / Đĩa đơn : We Go Up - The 2nd Mini Album

Ngày phát hành : 03/09/2018





Ca khúc

01. We Go Up

02. 1, 2, 3

03. 너와 나 (Beautiful Time) (Em và anh)

04. Drippin`

05. Dear DREAM

06. We Go Up (靑春接力) (Chinese Ver.)





Giới thiệu

Các cậu em út của nhà SM, NCT Dream lại tiếp tục phát huy lợi thế trẻ trung và tươi sáng hết cỡ của mình với sản phẩm trở lại mới nhất mang tên “We Go Up” vào ngày 3/9 vừa qua.





Trong lần trở lại này, NCT Dream không thay đổi nhiều về chất nhạc và phong cách so với các sản phẩm trước đó như “Chewing Gum”, “The First”, “We Young” và “Joy”. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không hề thấy nhàm chán với sản phẩm âm nhạc lần này, bởi nhóm đã có sự đầu tư rất kỹ lưỡng về chất giọng và vũ đạo, mang đến một cảm nhận mới mẻ hơn cho người nghe.





Album trở lại của NCT Dream bao gồm 6 ca khúc, được thể hiện bằng cả tiếng Hàn và tiếng Trung, với một concept vui nhộn và đáng yêu, góp phần làm toát lên vẻ trẻ trung và nặng động của những chàng trai tinh nghịch trong độ tuổi đôi mươi. Trong đó, nổi bật nhất là bài hát chủ đề “We Go Up”. Đây là một bản nhạc Urban Hiphop sôi động kết hợp với một chút chất Synth-pop phá cách, cùng lời ca ý nghĩa, kể về con đường chinh phục những niềm đam mê và hoài bão của tuổi trẻ.