Câu lạc bộ thời trang Sen Việt và ước mơ quảng bá tà áo dài truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc

"Chuyện từ Seoul" tuần này là cuộc trò chuyện giữa phóng viên và chị Nguyễn Kim Huyền My – người thành lập và quản lý một câu lạc bộ thời trang mang tên Sen Việt tại Hàn Quốc.





Chị Huyền My sang Hàn Quốc từ năm 2002 và đã từng có thời gian tham gia một nhóm sinh hoạt chung, thường tham gia các chương trình giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc với các phần trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam. Với niềm đam mê thời trang và tình yêu dành cho tà áo dài truyền thống của Việt Nam, chị quyết định tự thành lập một câu lạc bộ thời trang mang tên Sen Việt vào năm 2015 để quảng bá văn hóa và hình ảnh áo dài Việt Nam. Tất cả áo dài cũng như trang phục trình diễn của CLB Sen Việt đều do chính chị Huyền My thiết kế. Từ khi ra đời cho đến nay, CLB Sen Việt dần có thêm nhiều lời mời tham gia biểu diễn tại Hàn Quốc trong các chương trình giao lưu văn hóa, các chương trình từ thiện gây quỹ của cộng đồng, các lễ hội đa quốc gia, và có lần còn được biểu diễn tại Phủ Tổng thống của Hàn Quốc. Mời quý vị nghe phần chia sẻ của chị Huyền My.