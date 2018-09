Ông Shinzo Abe đắc cử Thủ tướng Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp

ⓒYONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 20/9 đã đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do, tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng trong ba năm tới, trở thành Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Dự kiến, ông Abe sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn việc cải tổ Hiến pháp, nhằm đưa Nhật Bản thành một quốc gia có thể gây chiến.

Ông Abe tái đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền

Trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch diễn ra vào hôm 20/9 tại trụ sở đảng Dân chủ tự do, Thủ tướng Abe giành được tổng cộng 553 trên tổng số 807 phiếu có hiệu lực (68,5%), vượt xa đối thủ là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, một lần nữa đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền. Nhật Bản là một quốc gia theo chế độ nội các, Chủ tịch đảng cầm quyền sẽ giữ chức Thủ tướng. Theo đó, Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục tại nhiệm tới hết nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ tự do là tháng 9 năm 2021. Quá trình tái đắc cử của ông Abe cũng không hề dễ dàng. Một số ý kiến trong dư luận Nhật Bản chỉ ra rằng Tokyo bị đẩy xa khỏi tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, trong khi các nước liên quan khác như Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc đang tích cực tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh song phương. Thêm vào đó là các vấn đề về lịch sử cũng cản trở quá trình điều hành quốc gia của ông này. Tuy nhiên, do không có nhân vật nào có thể vượt qua được ông Abe, cũng như tỷ lệ ủng hộ của cử tri với phe đối lập ở mức thấp, nên ông Abe đã đắc cử Thủ tướng Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp.





Thủ tướng Abe là ai?

Bố ông Abe là cựu Ngoại trưởng Nhật Bản. Ông nội của ông Abe từng là hạ nghị sĩ, ông ngoại là cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, người bị Mỹ liệt là tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Cụ ngoại của ông là cựu Thủ tướng Eisaku Sato, người từng giữ chức Thủ tướng Nhật Bản thứ 61 đến 63, ba nhiệm kỳ liên tục. Năm 1982, khi mới 28 tuổi, ông Shinzo Abe đã bước vào chính giới với vai trò là thư ký cho bố mình. Sau khi bố ông qua đời đột ngột vào năm 1993, ông tiếp quản khu vực bầu cử của bố mình, lần đầu đắc cử hạ nghị sĩ. Sau đó, ông thăng tiến dần trong đảng Tự do và nội các Nhật Bản, rồi cuối cùng trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006, Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử (52 tuổi).

Người mà ông Shinzo Abe ngưỡng mộ nhất là nhà tư tưởng Yoshida Shoin, người đóng góp lớn trong cuộc cải cách Minh Trị, đồng thời chủ trương Nhật Bản phải chinh phạt Joseon (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay), và chủ trương lập ra “Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á” dưới sự lãnh đạo của Nhật Bản. Thủ tướng Abe khi tới viếng mộ ông Shoin đã tuyên thệ sẽ làm theo đúng ý nguyện của tiên sinh Shoin. Trên thực tế, sau khi lên nắm quyền Thủ tướng, ông Abe đã đẩy nhanh các bước đi hữu khuynh trong xã hội Nhật bản, khiến quan hệ Hàn-Nhật trở nên bất ổn. Mâu thuẫn giữa hai nước Hàn-Nhật ngày càng trở nên sâu sắc hơn trong các vấn đề như chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc, vấn đề nô lệ tình dục thời chiến. Bất chấp điều này, Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục có nhiều động thái khiêu khích về các vấn đề lịch sử.

Dã tâm sửa đổi Hiến pháp và triển vọng quan hệ Hàn-Nhật

Phát biểu sau khi đắc cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do vào hôm 20/9, ông Abe nói rằng cuối cùng thì giờ đây, ông có thể cùng với người dân Nhật Bản dốc sức sửa đổi Hiến pháp. Do đã củng cố được nền tảng nắm quyền dài hạn, Thủ tướng Abe dự kiến sẽ tăng tốc sửa đổi Hiến pháp, đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia có thể gây chiến, mở rộng sức mạnh quân sự. Nếu Thủ tướng Abe chính thức bắt tay vào sửa đổi Hiến pháp, vô hiệu hóa Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản hiện nay, thì dự kiến mâu thuẫn giữa Tokyo với các nước láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc, sẽ lại bị đẩy cao. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng ông này sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc, tập trung ở lĩnh vực kinh tế, nhằm đối phó chung với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Mỹ.