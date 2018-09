Kỳ vọng tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều

Nhân dịp lễ Tết Trung thu tại Hàn Quốc, có thể nhắc đến một trong những thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, được nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, là mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực cho gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bởi, Tết Trung thu ở Hàn Quốc là dịp để những người thân, sống xa gia đình trở về đoàn tụ, quây quần cùng nhau.





Sớm tu sửa, mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực

Trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực cho gia đình bị ly tán ở khu vực núi Geumgang, phía miền Bắc, trong thời gian sớm nhất. Theo đó, hai bên đã thỏa thuận sẽ nhanh chóng bảo trì, sửa chữa cơ sở hạ tầng của Trung tâm đoàn tụ ở núi Geumgang, vốn được xây dựng đã khá lâu, nhưng không được sử dụng trong một thời gian dài. Trung tâm đoàn tụ được xây dựng với chi phí 55 tỷ won (49,2 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều, và được hoàn công vào tháng 7 năm 2008. Tòa nhà trung tâm này có một tầng hầm, 12 tầng trên mặt đất, 200 phòng khách, có sức chứa lên đến 1.000 người. Tuy nhiên, nội thất cần thiết bên trong tòa nhà vẫn chưa được trang bị đầy đủ, nên trên vẫn chưa đáp ứng được vấn đề ngủ nghỉ. Ngoài ra, sau khi khánh thành, nơi đây đã từng diễn ra một số sự kiện đoàn tụ gia đình bị ly tán được tổ chức trong một ngày, song kể từ sau tháng 10 năm 2015, trung tâm này hoàn toàn không được sử dụng, cho đến tháng 8 vừa qua mới được sửa chữa gấp để tổ chức chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán. Do đó, để khai thác hết chức năng của Trung tâm đoàn tụ, cần phải tiến hành tu sửa, bảo trì lại hoàn toàn tòa nhà của trung tâm.





Kỳ vọng về quy mô và hình thức tổ chức chương trình đoàn tụ

Nếu Trung tâm đoàn tụ được mở cửa, quy mô chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn. Cho đến nay, mỗi sự kiện đoàn tụ gia đình bị ly tán chỉ được tổ chức với quy mô khoảng 200 người. Một khi Trung tâm đoàn tụ hoạt động, các gia đình bị ly tán có thể sẽ được gặp nhau thường xuyên, với nhiều hình thức hơn. Dù vậy, trước mắt vẫn khó có thể tổ chức các cuộc gặp cho gia đình bị ly tán vào bất cứ khi nào như mong muốn được. Do Trung tâm đoàn tụ nằm ở vị trí khá xa thuộc khu vực núi Geumgang ở phía Bắc Triều Tiên, nên có nhiều vấn đề phát sinh nếu muốn tổ chức cuộc đoàn tụ cho từng gia đình bị ly tán riêng biệt. Do đó, trước mắt, khả năng cao chương trình đoàn tụ sẽ được tổ chức theo hình thức tập thể, nhưng với khoảng cách thời gian tổ chức có thể sẽ ngắn hơn so với hiện nay.





Lý do cần nhanh chóng mở cửa Trung tâm đoàn tụ

Đàm phán cấp chuyên viên liên Triều về vấn đề mở cửa Trung tâm đoàn tụ cho đình bị ly tán do chiến tranh dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Tết Trung thu, bắt đầu từ tháng 10 tới. Bởi Hàn Quốc phải đưa vật tự vào Bắc Triều Tiên, nên cần phải thảo luận với Mỹ các vấn đề liên quan đến lệnh cấm vận miền Bắc. Tính đến cuối tháng 5 năm 2018, số người đăng ký thuộc diện gia đình bị ly tán do chiến tranh là 132.124 người, song trong số này có 75.234 người đã mất. Ngoài ra, trong số 56.890 người còn sống, có đến 85% người đã trên 70 tuổi. Đây là lý do vì sao cần phải nhanh chóng tiến hành mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực cho gia đình bị ly tán do chiến tranh.