Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do 

Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ thứ ba

Trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) hôm 20/9, Thủ tướng Shinzo Abe đã giành được 68% số phiếu, tức 553 số phiếu ủng hộ trên tổng số 807 phiếu của các đảng viên, bỏ xa đối thủ cạnh tranh là ông Shigeru Ishiba, nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, với hơn gấp đôi số phiếu ủng hộ. Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu đắc cử chức thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006. Với kết quả trên, ông Abe sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nhật Bản với nhiệm kỳ lần thứ ba cho đến tháng 9 năm 2021, và có cơ hội trở thành Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Mặc dù Thủ tướng Shinzo Abe đã từng bị chỉ trích với cáo buộc rằng vợ chồng ông có dính líu đến vụ bê bối mua đất công của một ngôi trường tư, song cuối cùng ông đã thành công tái đắc cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba liên tiếp, là do không có nhân vật nào phù hợp hơn ông Abe trong nội bộ đảng, cũng như tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đối lập cũng rất thấp.

Thủ tướng Shinzo Abe quyết tâm sửa đổi Hiến pháp

Ngay sau khi tái đắc cử, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ quyết tâm sửa đổi Hiến pháp, với nội dung trọng tâm là giữ nguyên điều khoản trong Hiến pháp hiện hành về việc phủ nhận quyền giao chiến của Nhật Bản và ghi rõ vào Hiến pháp căn cứ về sự cần thiết tồn tại Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Là một nước gây chiến và cũng là nước thất bại trong Thế chiến II, Nhật Bản không thể sở hữu lực lượng quân đội dựa theo Điều 9 trong Hiến pháp Hòa bình của nước này. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe lại quyết tâm xóa bỏ điều khoản này, biến Nhật Bản trở thành một quốc gia bình thường, có thể gây chiến. Có nghĩa là con đường can thiệp trực tiếp vào vấn đề bán đảo Hàn Quốc được mở ra với cái cớ là Bắc Triều Tiên khiêu khích. Điều này sẽ khiến các nước trong khu vực Đông Bắc Á, bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc chạy đua vũ trang, đẩy cao căng thẳng trong khu vực.

Ngoài ra, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ đẩy nhanh các hành động hữu khuynh, thủ cựu, như tăng cường vũ trang quân đội, xuyên tạc lịch sử, khơi dậy mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, hay mâu thuẫn với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe, bày tỏ kỳ vọng Seoul và Tokyo sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ, và hợp tác cùng nhau để phát triển mối quan hệ song phương Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Đây được cho là kỳ vọng của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong bối cảnh tình hình giao lưu hợp tác song phương đang ngày càng diễn ra sôi động trước thềm kỷ niệm 20 năm “Tuyên bố chung Hàn-Nhật giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi”.