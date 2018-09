Văn phòng liên lạc liên Triều

Lễ khai trương Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Gaesung ở Bắc Triều Tiên, vốn dự kiến mở cửa trong tháng 8, đã diễn ra vào sáng ngày 14/9. Nguyên nhân lớn nhất khiến văn phòng này mở cửa muộn hơn so với dự kiến là do vấp phải những tranh cãi xung quanh việc động thái này liệu có vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên hay không. Một lý do khác nữa là để Hàn Quốc có thể thảo luận đầy đủ hơn với Mỹ về vấn đề này.

Nguyên nhân Văn phòng liên lạc liên Triều mở của muộn hơn dự kiến

Tranh cãi về việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều là vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên liên quan đến vấn đề cung cấp dầu và điện cho văn phòng này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ xem xét rõ ràng vấn đề trên có vi phạm lệnh trừng phạt hay không. Đây được xem như là để kìm hãm tiến độ mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều. Trên thực tế, những tranh cãi về việc vi phạm lệnh cấm vận đã tạo một gánh nặng lớn cho phía Seoul. Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Văn phòng liên lạc liên Triều, và khẳng định việc mở cửa văn phòng này sẽ không làm tổn hại đến mục đích áp đặt chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Đồng thời, Hàn Quốc đã đưa ra giải pháp cung cấp trực tiếp điện lực thay vì cấp dầu để chạy điện cho Văn phòng liên lạc liên Triều.

Nhiều phân tích cho rằng, đằng sau những tranh cãi về việc vi phạm lệnh trừng phạt, tại Mỹ cũng có nhiều ý kiến tỏ ra không mấy thiện cảm về việc mở cửa văn phòng trên. Bởi mối quan hệ hai miền Nam-Bắc đã tiến triển với tốc độ nhanh chóng trong khi Bình Nhưỡng không hề có bước tiến nào trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại lời phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng vấn đề cải thiện mối quan hệ liên Triều không thể tách rời với việc phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Kế hoạch về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bị hủy cũng có tác động đến việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều. Nếu ông Pompeo đã thăm miền Bắc thì điều này có thể đã tháo gỡ bế tắc cho đàm phán Mỹ-Triều, và vấn đề mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều sẽ được tiến hành suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, do kế hoạch chuyến thăm Bắc Triều Tiên của ông Pompeo bị hủy, đàm phán giải trừ hạt nhân Mỹ-Triều đã không đạt được kết quả ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, miền Bắc cũng không mấy tích cực về vấn đề này so với miền Nam.

Triển vọng

Tuy nhiên, chuyến thăm Bình Nhưỡng của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc vào hôm 5/9 đã khiến tình hình được cải thiện khi hai miền Nam-Bắc đã xác định lịch trình cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba trong năm nay, và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un còn gửi một bức thư tay cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này đã giúp cho Văn phòng liên lạc liên Triều được mở cửa trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba.