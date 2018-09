Hàn Quốc xây dựng đối sách với việc Mỹ tăng thêm lãi suất cơ bản

Liên quan đến việc Mỹ tăng lãi sất cơ bản, các cơ quan, ban ngành liên quan đến tài chính tại Hàn Quốc, đã mở cuộc họp kinh tế tài chính vĩ mô, để xem xét đưa ra phương án đối phó. Trong cuộc họp, các bên đã nhất trí sẽ rà soát, tăng cường theo dõi khả năng các nhà đầu tư người nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc.



Mức chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc với Mỹ ngày càng lớn

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm 26/9 (theo giờ địa phương) quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%. Điều này đã khiến cho mức chênh lệch lãi suất cơ bản giữa Hàn Quốc với Mỹ tăng lên 0,75%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất trong vòng 11 năm hai tháng, kể từ khi ghi nhận mức kỷ lục 1% vào tháng 7 năm 2007. Một khi lãi suất cơ bản của Mỹ cao hơn của Hàn Quốc, thì nhà đầu tư người nước ngoài sẽ bắt đầu rút vốn khỏi Hàn Quốc. Có hai nguyên nhân lớn khiến người nước ngoài phải di chuyển nguồn vốn. Thứ nhất là nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền đến nơi có lãi suất lớn hơn, cho dù là nhiều hơn chỉ 0,1%. Thứ hai là người đầu tư thường chọn những nơi có mức lãi suất ổn định. Do đó, khi có sự chênh lệch về lãi suất, người đầu tư sẽ xem xét vào mức chênh lệch lãi suất, cũng như tính ổn định để di chuyển nguồn vốn.



Lo ngại tình trạng nhà đầu tư người nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc

So với Hàn Quốc, môi trường đầu tư của Mỹ ổn định hơn. Bởi vậy, thông thường, nhà đầu tư thường ưu tiên chọn Mỹ để đầu tư, cho dù lãi suất của Mỹ có thấp hơn Hàn Quốc đi chăng nữa. Tuy nhiên, hiện nay mức lãi suất của Mỹ lại đang cao hơn Hàn Quốc, và mức chênh lệch lãi suất giữa hai bên lại có xu hướng ngày càng gia tăng. Do đó, Hàn Quốc không khỏi lo lắng mỗi khi Mỹ quyết định tăng lãi suất cơ bản. Điều này không chỉ xảy ra chỉ mỗi với Hàn Quốc, mà sức ảnh hưởng của nó được dự báo sẽ làm rúng động ngành tài chính trên toàn thế giới, khiến mối uy hiếp trở nên to lớn gấp bội lần.

Tuy nhiên, lần này mặc dù lãi suất cơ bản của Hàn Quốc thấp hơn Mỹ, nhưng vẫn chưa xuất hiện tình trạng nhà đầu tư người nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc. Không những thế, theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), từ đầu năm cho đến tháng 9 vừa qua, vốn trái phiếu nước ngoài lại tăng. Mặc dù vốn đầu tư cổ phiếu ròng đã bị thất thoát 2,81 tỷ USD, song vốn chảy ròng vào trái phiếu đạt đến 11,47 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài nhìn nhận trái phiếu Hàn Quốc là tài sản tương đối an toàn trong bối cảnh tài chính toàn cầu bất an. Song điều này không có nghĩa là Hàn Quốc được an toàn trước tình hình bất an tài chính toàn toàn cầu. Một khi thị trường tài chính quốc tế trở nên bất an hơn, thì Hàn Quốc sẽ chịu tác động không nhỏ. Trong bối cảnh này, nếu mức chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc với Mỹ càng lớn, thì đến một lúc nào đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc. Do dó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày càng đau đầu hơn với vấn đề lãi suất.