Present: YOU (GOT7)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : GOT7

Tên album / Đĩa đơn : Present: YOU

Ngày phát hành : 17/09/2018





Ca khúc

01. Lullaby

02. Enough

03. 지켜줄게 (Anh sẽ bảo vệ em)

04. No One Else

05. I Am Me

06. Sunrise

07. OMW

08. Made it

09. My Youth

10. Nobody knows

11. Party

13. Fine

14. Lullaby (English Ver.)

15. Lullaby (Chinese Ver.)

16. Lullaby (Inst.)





Giới thiệu

Với sáu tháng dày công chuẩn bị sau khi ra mắt album mini “Eyes On You”, ngày 17 tháng 9 vừa qua, các anh chàng của nhóm nhạc nam đa quốc tịch GOT7 đã tung ra album thứ ba mang tên “Present: YOU”.

Sở dĩ đội quân nhà JYP này được gọi là nhóm nhạc nam đa quốc tịch vì ngoài bốn thành viên người Hàn là JB nhóm trưởng, Jin-young, Young-jae, Yu-gyeom, thì ba thành viên còn lại đều là người ngoại quốc. Jackson đến từ Hongkong, BamBam đến từ Thái Lan và Mark là người gốc Đài Loan mang quốc tịch Mỹ.





Sự trở lần này của bảy anh chàng khiến đường đua K-pop được dịp sôi động hơn bao giờ hết. Album đã lấy lòng người hâm mộ ngay từ đề mục. “Present” mang nghĩa là món quà và “YOU” là chỉ người hâm mộ. Theo đó, ý nghĩa của tên album này là “Món quà lớn nhất của GOT7 chính là các fan hâm mộ”.





Được biết, “Present: YOU” bao gồm tổng cộng 16 ca khúc, và đây cũng là album đầu tiên có các ca khúc solo của từng thành viên trong nhóm. Đặc biệt, ca khúc chủ đề mang tên “럴러바이” (Bài hát ru) được sáng tác với bốn thứ tiếng, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, được coi như một món quà dành tặng người hâm mộ trong và ngoài nước. Nổi bật với tiếng shynth huyền ảo, ca khúc chứa đựng cảm xúc tình yêu đầy ngọt ngào và hạnh phúc, đã chinh phục khán giả ngay từ lần đầu thưởng thức.





Có thể nói với album thứ ba này, GOT7 đã một lần nữa khẳng định tài năng âm nhạc và tinh thần hoạt động nghệ thuật chân chính của mình. Hi vọng người hâm mộ sẽ sớm gặp lại bảy anh chàng trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới.