N/A (Joo-young)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Joo-young (주영)

Tên album / Đĩa đơn : N/A

Ngày phát hành : 17/09/2018





Ca khúc

01. Inn

02. N/A





Giới thiệu

Không bao lâu kể từ khi phát hành đĩa đơn “PRADA” vào tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ điển trai nhà Starship Joo-young lại tiếp tục gửi đến các fan hâm mộ một sản phẩm mới mang tên “N/A”.





6 tháng đầu năm 2018, Joo-young đã có khoảng thời gian hoạt động năng nổ, khi liên tục tham gia thể hiện ca khúc nhạc phim hoặc góp giọng cho những dự án âm nhạc chung với các tên tuổi khác như Samuel Seo và Hui nhóm Pentagon.





Sở hữu chất giọng cực kỳ ngọt ngào, mang đậm âm hưởng của R&B và Soul, Joo-young nổi lên như một ca sĩ và nhạc sĩ tài năng trong dòng nhạc không chuyên ngay từ khi còn rất trẻ. Do đó, không có gì bất ngờ khi hai bài hát mới trong sản phẩm comeback lần này đều do chính Joo-young sáng tác theo thể loại sở trường của mình. Đầu tiên, bài hát chủ đề “N/A” (hai chữ cái viết tắt cho cụm từ “No/Answer” – “Không có câu trả lời”) gây ấn tượng mạnh mẽ khi có sự kết hợp giữa chất nhạc Soul sâu lắng và Jazz đầy ngẫu hứng, góp phần làm nổi bật chất giọng truyền cảm của Joo-young, như đang thay giới trẻ kể về những lo lắng và bất an của bản thân về tương lai mịt mờ phía trước. Bên cạnh đó, ca khúc b-side “Inn” cũng truyền tải nội dung ý nghĩa không kém. Đúng với tựa đề “Inn” – “Nơi nghỉ chân”, những giai điệu và lời ca sâu lắng của bài hát này sẽ khiến người nghe có cảm giác như được an ủi và vỗ về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.