Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định thương mại song phương sửa đổi 

Bên lề cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/9 (theo giờ địa phương), đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ tại New York.

Ý nghĩa

Ký kết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ sửa đổi là thương vụ đầu tiên mà Washington từng tiến hành tái đàm phán. Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong nhận định, đây là một kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hàng loạt cơn “sóng thần” về tranh chấp thương mại xuất phát từ Mỹ đang đổ dồn đến. Về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump đánh giá Hàn Quốc và Mỹ đã thiết lập một ví dụ điển hình trong hợp tác về lĩnh vực thương mại. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc nhận định kết quả trên đã giúp giải quyết được phần nào những bất an trong môi trường giao dịch với Mỹ.

Nội dung sửa đổi

Nội dung trọng tâm trong Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ sửa đổi là Seoul nhượng bộ ở lĩnh vực xe ô tô. Đầu tiên, Washington đã nhất trí kéo dài thêm 20 năm về việc đánh 25% thuế nhập khẩu dòng xe bán tải của Hàn Quốc, vốn được dự định sẽ bị gỡ bỏ theo hiệp định cũ. Hai bên cũng nhất trí rằng nếu xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Mỹ, thì sẽ được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc, và nâng hạn ngạch nhập khẩu xe ô tô xuất xứ từ Mỹ theo từng hãng sản xuất từ 25.000 chiếc mỗi năm như hiện nay lên 50.000 chiếc. Đổi lại, Hàn Quốc đã ngăn chặn được sự bành trướng của mặt hàng nông sản và sản phẩm chăn nuôi của Mỹ sang thị trường Hàn Quốc. Ngoài ra, FTA Hàn-Mỹ sửa đổi cũng phản ánh đề nghị của phía Seoul về việc cải thiện "cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư" (cơ chế ISDS). Ví dụ, khi một doanh nghiệp đã đệ trình cơ chế ISDS thông qua một hiệp định đầu tư với một quốc gia khác, thì sẽ không thể thực hiện lại các bước của cơ chế ISDS một lần nữa thông qua FTA Hàn-Mỹ, cho cùng một vụ việc.

Lo ngại

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng chỉ với việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ sửa đổi, thì khó có thể nói Hàn Quốc đã hoàn toàn thoát ra khỏi mối đe dọa về thương mại xuất phát từ Mỹ. Bởi Tổng thống Donald Trump được cho là một người khó đoán. Do đó, tương tự với việc Hàn Quốc vẫn không tránh khỏi việc chấp nhận bị Mỹ áp đặt hạn ngạch thuế đối với thép nhập khẩu cho dù đã có FTA Hàn-Mỹ, đây được cho là có đủ căn cứ để có thể chắc chắn rằng Seoul có thể phải chịu thêm áp lực từ Washington ở lĩnh vực xe ô tô trong tương lai.