NCT127 lọt Top 50 Social Billboard

Vào ngày 29/9 vừa qua, tờ tạp chí âm nhạc quyền lực nhất thế giới Billboard đã công bố bảng xếp hạng Social 50 trên trang chủ của mình.





Dựa theo kết quả có thể thấy, những tên tuổi lừng danh trong làng nhạc thế giới đã có mặt trong bảng xếp hạng này, như nữ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello (với ca khúc Havana), nam ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Shawn Mendes (với ca khúc There's Nothing Holding You Back) và nam rapper huyền thoại người Mỹ Eminem (với ca khúc Kamikaze). Trong khi đó, làng nhạc Hàn Quốc cũng tự hào khi có một số gương mặt nổi tiếng được gọi tên trên bảng xếp hạng Social 50 của Billboard, như BTS, GOT7, EXO và Twice.





Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn hết, lại chính là sự xuất hiện của các chàng trai nhà SM NCT 127 bên cạnh những tên tuổi lừng danh nói trên. Đã 4 tháng vắng bóng kể từ khi kết thúc các đợt quảng bá đĩa đơn “Chain”, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, sức nóng của NCT 127 vẫn chưa hề giảm nhiệt, khi xuất sắc nhảy vọt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Social 50, cao hơn hai hạng so với thành tích đạt được vào tháng 5 trước đó.





Social 50 là bảng xếp hạng theo tuần, đánh giá mức độ hoạt động của các nghệ sĩ, cũng như mức độ quan tâm của cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới dành cho họ thông qua các trang mạng xã hội phổ biến, như MySpace, YouTube, Facebook, Twitter và iLike. Như vậy, việc nhảy vọt từ hạng 7 lên hạng 5 của NCT 127 trong khi chưa hề chính thức trở lại với sản phẩm mới, cho thấy mức độ phủ sóng của nhóm nhạc này đang ngày càng lan rộng mạnh mẽ không chỉ ở trong nước, mà còn trên toàn thế giới.