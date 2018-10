Tên gọi khác: Bangtan Boys, Bulletproof Boy Scouts, Beyond the Scene, Bangtan Sonyeondan

Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Thể loại: K-pop, hip hop, R&B, EDM

Công ty quản lý: Big Hit Entertainment, Pony canyon, Def Jam Japan, Columbia





Boyband BTS được Big Hit Entertainment thành lập năm 2013 với 7 thành viên. Ca khúc đầu tay “No More Dream” mang lại cho BTS một loạt giải thưởng dành cho nghệ sỹ mới của năm, góp phần đưa tên tuổi của nhóm nhạc vươn ra toàn cầu. Năm 2016, BTS đứng đầu danh sách của Forbes dành cho nghệ sỹ được chia sẻ nhiều nhất trên Tweeter. Năm 2017, BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng âm nhạc Billboard với bình chọn “Nghệ sỹ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội”. Năm 2018, BTS đứng đầu bảng xếp hạng của Forbes dành cho những ngôi sao quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc. Cho tới nay, nhóm nhạc đã bán được 9 triệu album trên toàn thế giới.





Skool Luv Affair Special Addition (5/2014)

Dark & Wild (8/2014)

Wake Up (2/2015)

Young Forever (5/2016)

Wings (10/2016)

Youth (11/2016)

You Never Walk Alone (2/2017)

Face Yourself (4/2014)

Love Yourself: Tear (5/2018)

Love Yourself: Answer (8/2018)

EPs, Singles & Remakes

2 Cool 4 Skool (Single, 6/2013)





O1RUL8, 2? (EP, 9/2013)

Skool Luv Affair (EP, 2/2014)

Danger (Mo-blue-Mix) (Single, 11/2014)

Young Forever Pt. 1 (EP, 4/2015)

For You (Single, 8/2015)

Young Forever Pt. 2 (EP, 11/2015)

Come Back Home (Single, 7/2017)

Love Yourself: Her (EP, 9/2017)

MIC Drop (Single, 11/2017)

Fake Love (Single, 6/2018)