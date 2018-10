Alone In The City (Dreamcatcher)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Dreamcatcher (드림캐쳐)

Tên album / Đĩa đơn : Alone In The City

Ngày phát hành : 20/09/2018





Ca khúc

01. Intro

02. What

03. Wonderland

04. Trap

05. 약속해 우리 (July 7th) (Lời hứa của chúng ta)

06. What (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Vào ngày 20/9, nhóm nhạc nữ 7 thành viên mang tên Dreamcatcher đã đánh dấu sự trở lại của mình chỉ sau gần 4 tháng nghỉ kể từ khi phát hành mini album “Escape the ERA” hồi tháng 5 vừa qua.





Khác với hình ảnh nữ tính, sexy hay cá tính thường thấy ở các nhóm nhạc nữ Kpop, các cô nàng Dreamcatcher lại ra mắt với một concept khá độc đáo – ám ảnh và ma mị.





Sau nửa năm hoạt động năng nổ với liên tiếp hai sản phẩm được phát hành lần lượt vào tháng 1 và tháng 5, Dreamcatcher đã mang đến cho mùa thu năm nay một sản phẩm cũng thu hút không kém mang tên “Alone In The City”, với ca khúc chủ đề “What”. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, “What” đã khiến người nghe phải “ám ảnh”, không chỉ bởi phong cách ma mị, mà còn bởi thể loại nhạc rất “chất” của bài hát. Đó là những giai điệu Metal Rock dồn dập trên nền piano da diết, một thể loại cực hiếm ở Kpop, hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với người nghe so với những ca khúc lãng mạn đậm chất thu thường thấy của Kpop từ trước đến nay.