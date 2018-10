Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 48

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là một ủy ban quốc tế của Liên hợp quốc về đối phó với biến đổi khí hậu và được thành lập tháng 11 năm 1988. Ủy ban có chức năng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu do hoạt động của con người để từ đó đưa ra đối sách. IPCC được thành lập bởi Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) và Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Vào thời điểm mới thành lập, Ủy ban có sự tham gia của hơn 3.000 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các học giả trong ngành khí tượng, hải dương học, chuyên gia nghiên cứu về băng hà, và các học giả kinh tế.



Hạn chế tình trạng tăng nhiệt độ của Trái Đất ở dưới mức 1,5 độ C

Hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu chính là lập báo cáo về việc thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), và Nghị định thư Kyoto, để thông qua đó đi đến mục tiêu ký kết “Hiệp ước ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu”. Chủ đề nghị sự trọng tâm trong phiên họp toàn thể của IPCC diễn ra tại Songdo, thành phố Incheon từ ngày 1/10 đến 5/10, là thông qua “Báo cáo đặc biệt” liên quan đến tình trạng tăng nhiệt độ bình quân của Trái đất ở mức 1,5 độ C. IPCC đã lập ra báo cáo trên sau khi được sự chấp thuận của Chính phủ các nước thành viên, và trải qua ba lần kiểm tra bởi chuyên gia và Chính phủ các nước. Trong phiên họp toàn thể lần này, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự kiến sẽ thông qua bản tóm tắt “báo cáo đặc biệt” để trình lên những người có quyền quyết định chính sách dựa theo báo cáo trên.



Tình trạng nóng lên của Trái Đất

Tình trạng nhiệt độ Trái đất nóng lên 1,5 độ C có nghĩa là nhiệt độ bình quân của Trái đất nóng hơn 1,5 độ C so với thời điểm trước cuộc cách mạng công nghiệp. Do đó, báo cáo đặc biệt có các nội dung nhằm giảm thiểu tình trạng nhiệt độ Trái đất nóng lên dưới 1,5 độ C. Báo cáo đã phân tích một cách khoa học về con đường gây ra hiệu ứng nhà kính, hay tác động của tình trạng nhiệt độ Trái đất nóng lên. Báo cáo sẽ được dùng làm căn cứ khoa học trong phiên họp toàn thể của các nước thành viên thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ XXIV, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Ba Lan.

Nhiệt độ Trái Đất nóng lên ở mức 1,5 độ C được đưa ra lần đầu tại cuộc họp toàn thể của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra năm 2015 tại Paris (Pháp). Khi đó, các nước thành viên đã cam kết không để nhiệt độ Trái Đất tăng trên mức 2 độ C so với trước thời điểm công nghiệp hóa. Đồng thời, các bên cũng thỏa thuận sẽ nỗ lực để nhiệt độ Trái đất không tăng quá mức 1,5 độ C.

Tuy nhiên, trong “Báo cáo đặc biệt”, IPCC đã đưa ra thời điểm nhiệt độ Trái đất tăng đến mức 1,5 độ C không phải là vào cuối thế kỷ mà vào năm 2040. Tính từ năm 1880 đến năm 2012, mức tăng của nhiệt độ Trái Đất là 0,85 độ C, tức cứ 10 năm tăng khoảng 0,06 độ C. Song hiện tại, cứ 10 năm, mức tăng của nhiệt độ là 0,2 độ C, nhanh gấp 6 lần so với trước đó. Một khi nhiệt độ Trái Đất tăng, sẽ khiến nước biển sẽ tăng theo, làm khí hậu biến đổi, động thực vật bị tuyệt chủng. Mặc dù giới khoa học vẫn chưa làm sáng tỏ tính liên quan, song cũng đã có thống kê rằng tỷ lệ tự sát của động vật đang ngày càng tăng.



Phiên họp toàn thể của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi sẽ thảo luận những vấn đề cấp bách, gắn liền với sự sinh tồn của con người.