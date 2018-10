Công ty 3boon1 – Doanh nghiệp khởi nghiệp sản xuất đệm mút xốp đầy triển vọng tại Hàn Quốc

ⓒ 3boon1

Loại đệm mút xốp 5 lớp tạo cảm giác dễ chịu như thả mình trên mặt nước





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty 3boon1, một doanh nghiệp khởi nghiệp đầy triển vọng về đệm mút xốp tại Hàn Quốc, đã đạt doanh thu lên tới hơn 10 tỷ won (khoảng 9 triệu USD) chỉ trong vòng một năm sau khi thành lập.

Giám đốc Jeon Ju-hun từng nghiên cứu về vi sinh tại Đại học quốc gia Seoul. Sau khi tích lũy kinh nghiệm làm việc về ngành thương mại tại công ty Daewoo International, ông Jeon Ju-hun đã bắt tay vào kinh doanh riêng bằng cách tạo ra một phần mềm ứng dụng cho các bà nội trợ. Tuy nhiên, ông đã phải thanh lý công ty chỉ sau hai năm. Sự thất bại khiến ông khó ngủ và tình cờ chứng mất ngủ này đã giúp ông nhận ra tầm quan trọng của đệm đối với giấc ngủ, nên đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu sản xuất đệm. Vào ngày 1/1/2017, ông đã thành lập công ty 3boon1, có nghĩa là “một phần ba” trong tiếng Hàn. Tên gọi của công ty chứa đựng hy vọng và quyết tâm của ông Jeon để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mọi người, vốn chiếm tới một phần ba thời gian trong ngày và nói xa hơn là một phần ba toàn bộ cuộc đời của mỗi người. Giám đốc Jeon Ju-hun giải thích.





Đệm mút xốp của chúng tôi không sử dụng lò xo. Nhờ đó, chúng có thể phản ứng một cách hoàn hảo đối với đường cong trên cơ thể. Đệm mút xốp của chúng tôi có 5 lớp khác nhau, và cấu trúc này giúp người dùng cảm thấy dễ chịu, thư giãn như nằm trên mặt nước. Loại đệm này cũng loại bỏ các điểm đau có thể phát sinh trên phần nhô ra của cơ thể, như vai, xương chậu và khi nằm nghiêng. Đó là lý do tại sao người sử dụng có thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu vào mỗi sáng thức dậy.





Trải qua hàng ngàn thử nghiệm trước khi tung sản phẩm ra thị trường





Về cơ bản, đệm thường có ba loại là đệm lò xo, đệm cao su và đệm mút xốp. Trong khi đệm lò xo vẫn còn khá phổ biến ở Hàn Quốc, đệm mút xốp lại được sử dụng chủ yếu tại các nước châu Âu và Mỹ. Làm từ hợp chất polyurethane, đệm mút xốp giúp trọng lượng cơ thể được phân bố đều trên mặt đệm với bất kể tư thế nằm như thế nào, giúp người dùng có một giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiêu, điểm thiếu sót là loại vật liệu này có mùi khá khó chịu. 3boon1 đã sử dụng một phương pháp nhiệt đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Một loại bọt đặc biệt với tên gọi là “Cool” (mát lạnh) do công ty tự phát triển, được đặt ở lớp trên cùng của tấm đệm. Bên cạnh đó, 3boon1 cũng sử dụng một phương pháp xử lý nhiệt độc đáo, để liên kết các lớp vật liệu khác nhau, thay vì sử dụng các chất kết dính công nghiệp. Kết quả là công ty đã được nhận chứng nhận CertiPUR, một trong những chứng chỉ an toàn uy tín tại châu Âu, chứng nhận các sản phẩm sử dụng các các vật liệu an toàn trong một dây chuyền sản xuất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, theo 3boon1, trước khi tung sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm tới 1000 sản phẩm. Giám đốc Jeon Ju-hun nói.





Thông thường, các nhà sản xuất đồ gỗ thường không tiến hành thử nghiệm các sản phẩm mới. Song, chúng tôi đã nỗ lực cải thiện các sản phẩm của mình, bằng cách mời người khó ngủ dùng thử trong một tháng để rồi xem phản hồi chi tiết về sản phẩm của họ. Trong đợt cuối thăm dò ý kiến, có tới hơn 60 người thử nghiệm phiên bản cuối cùng của sản phẩm, trong đó 70% người dùng cho biết họ sẽ mua sản phẩm này. Trải qua giai đoạn thử nghiệm khắt khe như vậy, chúng tôi có thể chắc chắn về chất lượng sản phẩm trước khi chính thức tung ra thị trường.





Giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh về giá





Sau nhiều thử nghiệm với nhiều sự kết hợp khác nhau của vật liệu, công ty cuối cùng đã ra mắt một tấm đệm mút xốp gồm 5 lớp. Lớp bọt trên cùng giúp lưu thông không khí, trong khi lớp đệm cứng giúp tạo độ võng. Lớp mút xốp giúp bảo đảm đường cong tự nhiên trên cơ thể và lớp bọt mềm nằm ở lớp thứ tư. Ông Jeon Ju-hun giải thích thêm.





Các loại đệm nói chung thường được trưng bày tại các gian hàng ngoại tuyến, khiến chi phí mặt bằng gia tăng và cần thuê người bán hàng. Trên quan điểm của khách hàng, chúng tôi nhận thấy điều này không thực sự cần thiết. Do đó, chúng tôi chủ yếu bán sản phẩm của mình qua mạng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cung cấp cho người sử dụng một khu vực thử nghiệm trên tầng 11 của một tòa nhà, để cảm nhận được nó đúng ở nhà của mình. Nhờ đó, chúng tôi vẫn cho phép khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm với chi phí mặt bằng thấp hơn. Đặc biệt, đệm mút xốp của chúng tôi sẽ được nén lại trước khi đóng gói và vận chuyển tới tay khách hàng. Và chúng sẽ tự động khôi phục lại hình dáng tự nhiên vốn có khi người dùng mở hộp. Để đạt được điều này, chúng tôi đã rất nỗ lực nghiên cứu về đệm xốp với độ bền cao.





Nhanh chóng phát triển và đạt doanh số hơn 10 tỷ won chỉ trong vòng một năm





Công ty đã xây dựng một hình thức phân phối sản phẩm hợp lý, sử dụng kênh bán hàng trực tuyến và quảng cáo dựa trên mạng xã hội. Khi khách hàng mở hộp, đệm mút xốp của công ty sẽ tự động khôi phục hình dáng tự nhiên như trước khi nén. Nhờ đó, sản phẩm này không yêu cầu nhân viên lắp đặt, đồng thời có chi phí vận chuyển chỉ bằng 1/10. Nhờ công nghệ và hình thức phân phối độc đáo, 3boon1 đã có thể bán sản phẩm với giá chỉ bằng một phần ba so với các mặt hàng đệm cao cấp cùng loại. Giám đốc Jeon Ju-hun chia sẻ thêm.





Chúng tôi là một trong ba công ty hàng đầu của Hàn Quốc trên thị trường đệm xốp về doanh số bán hàng. Hiện nay, thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á đang rất quan tâm đến các mặt hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi hiện vẫn tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xem xét tới việc khai thác thị trường Nga và Nam Mỹ, vốn ít cạnh tranh hơn so với thị trường Mỹ.





Công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu lên tới hơn 10 tỷ won (khoảng 9 triệu USD) trong năm nay. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển các sản phẩm khác, bao gồm gối, khung giường, phù hợp với đệm mút xốp. Chỉ trong một thời gian ngắn, 3boon1 đã thay đổi cách nhìn nhận trên thị trường đệm tại Hàn Quốc và hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên thị trường này ở cả trong và ngoài nước trong tương lai.