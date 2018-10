Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có kế hoạch thăm Bắc Triều Tiên vào ngày 7/10

Mỹ và Bắc Triều Tiên đã bắt đầu quay trở lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/10 sẽ có chuyến thăm Bình Nhưỡng, và gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Bởi vậy, dư luận hiện đang hết sức quan tâm về việc liệu hai bên có đạt được một “thỏa thuận lớn” về phi hạt nhân hóa, và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai trong năm nay, có được tổ chức hay không.



Ý nghĩa

Chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo thành công sẽ có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi đây là tín hiệu cho thấy Washington và Bình Nhưỡng đã có sự cân chỉnh trong thời gian qua. Trước đó, ông Mike Pompeo dự kiến có chuyến thăm miền Bắc vào cuối tháng 8, song kế hoạch này đã bị hủy chỉ sau một ngày được công bố, do Tổng thống Mỹ Doanld Trump nhận định Bắc Triều Tiên vẫn chưa có nhiều tiến triển trong việc giải trừ hạt nhân. Do đó, việc Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng lần tới này cho thấy miền Bắc đã có được sự tiến triển nào đó, đáp ứng được điều kiện của Mỹ.



Chìa khóa thành công cho kế hoạch thăm miền Bắc của ông Pompeo

Nhiều ý kiến nhận định, chiếc chìa khóa dẫn đến kế hoạch thăm Bắc Triều Tiên của ông Mike Pompeo thành hiện thực, có thể là “thông điệp” bí mật mà nhà lãnh đạo miền Bắc đã đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, thông qua Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ một ngày, tức hôm 25/9, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc gặp với người đồng cấp Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho. Tại đây, ông Pompeo đã chấp nhận lời mời của ông nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc tới thăm Bình Nhưỡng. Cuối cùng, có thể nói “thông điệp” bí mật của ông Kim Jong-un chính là điều kiện tối thiểu để nối lại đàm phán Mỹ-Triều.



Dự đoán đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai

Trong thời gian qua, Washington đã luôn yêu cầu Bình Nhưỡng phải thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa thực tế. Trong khi đó, miền Bắc lại yêu cầu Mỹ có những bước đi tương ứng như ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và giảm nhẹ các biện pháp cấm vận nước này. Do đó, kế hoạch về chuyến thăm Bình Nhưỡng sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ cho thấy, hai bên ít nhất đã tìm được những điểm có thể thống nhất trong lập trường của mỗi bên. Theo đó, kết quả chuyến thăm miền Bắc sắp tới của ông Pompeo, dự kiến sẽ trở thành thước đo cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa. Tức, nếu Ngoại trưởng Mike Pompeo có thể tìm được điểm gỡ rối, thì Washington và Bình Nhưỡng sẽ thử sức đi đến một “thỏa thuận lớn” thông qua Hội nghị thượng đỉnh song phương. Ngược lại, nhiều ý kiến cũng lo ngại rằng, nếu Ngoại trưởng Pompeo không tìm được đầu mối nào, sẽ khiến cho mối quan hệ Mỹ-Triều ngày càng trở nên phức tạp hơn. Gần đây, Bắc Triều Tiên đã đưa ra hàng loạt những phát ngôn cứng rắn, như nước này sẽ không đơn phương giải trừ hạt nhân. Mặc dù phát biểu này chỉ mang tính chất thể hiện một cuộc đấu trí giữa hai bên trước khi vào bàn đàm phán, song trên thực tế, điều này cũng có thể trở thành ngòi lửa gây trở ngại cho hai bên trong quá trình đối thoại.