Wanna One chuẩn bị cho lần quảng bá cuối cùng

Theo thông tin do người đại diện Wanna One cung cấp vào sáng ngày 3/10, 11 chàng trai nhóm này đang chuẩn bị cho kế hoạch trở lại với album mới vào ngày 19/11. Đây là sản phẩm tiếp theo được Wanna One phát hành sau những thành công rực rỡ gặt hái được từ album “1÷χ=1”, cùng bài hát chủ đề “켜줘” (Bật lên) vào tháng 6 vừa qua.





Tuy nhiên, bên cạnh tin vui nói trên, cộng đồng yêu mến Wanna One phải đối diện với sự thật rằng, đây sẽ là lần hoạt động cuối cùng của 11 chàng trai trẻ này trong tư cách là thành viên nhóm nhạc quốc dân hot nhất thời đại Wanna One. Như đã giới thiệu trước đó, Wanna One là nhóm nhạc dự án bao gồm 11 chàng trai là những người chiến thắng cuối cùng từ cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc sống còn Produce 101 phiên bản nam. Ngay sau khi rời khởi chương trình, Wanna One sẽ bắt đầu hoạt động với tổng cộng 5 đợt quảng bá cho đến hết ngày 31/12/2018.





Điều này có nghĩa lần trở lại vào ngày 19/11 sắp tới của nhóm sẽ là lần cuối cùng 11 thành viên Wanna One đứng cùng nhau trên các sân khấu âm nhạc, trước khi biến mất khỏi tấm bản đồ Kpop.