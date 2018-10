Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 23

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 23

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 23 đã chính thức khai mạc ngày 4/10 và được tuyên bố đây là năm khởi đầu cho sự “bình thường hóa”, tức nói đến sự bình thường hóa những bất hòa trong nội bộ bắt đầu từ năm 2014. Nguyên nhân là do Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2014 đã trình chiếu bộ phim “The Truth Shall Not Sink with Sewol“, tạm dịch là “Sự thật sẽ không chìm với tàu khách Sewol“ đã dẫn đến sự mâu thuẫn giữa chính quyền thành phố Busan với giới điện ảnh. Liên quan đến vấn đề này, 9 tổ chức trong ngành làm phim điện ảnh đã tuyên bố tẩy chay liên hoa phim, và mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn khi có liên quan đến vụ danh sách đen giới văn hóa. Điều này đã khiến cho Liên hoan phim quốc tế Busan, một liên hoan phim lớn nhất châu Á, gặp phải nhiều khó khăn trong suốt nhiều năm liền. Do đó, để xóa bỏ hết những mâu thuẫn trên, cũng như để tạo một bước đột phá trở lại, Liên hoan phim quốc tế Busan đã hướng đến việc tìm lại đỉnh vinh quang.



Lịch sử tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan lần đầu tiên khai mạc vào ngày 13/9/1996. Khi đó, có 30 nước đã tham gia với 174 bộ phim được trình chiếu. Sự kiện đã diễn ra trong một tuần lễ, thu hút 170.000 người đến theo dõi, gây hiệu ứng ngoài sức mong đợi. Sức nóng của quảng trường BIFF, nơi tập trung các rạp chiếu phim ở phường Nampo, quận Trung, thành phố Busan, đã tạo nên bầu không khí lễ hội cho người dân. Thời điểm ban đầu mới tổ chức, những bộ phim tham gia liên hoan phim đều được trình chiếu ở các rạp chiếu phim ở phường Nampo. Sau đó, khi rạp Megabox và CGV Centum City được xây dựng, nơi đây trở thành trung tâm tổ chức liên hoan phim.



324 tác phẩm điện ảnh sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim

Liên hoan phim năm nay có 324 tác phẩm điện ảnh của 79 nước, sẽ được trình chính tại 30 phòng chiếu phim của 5 rạp chính gồm Trung tâm điện ảnh Busan, rạp chiếu phim Lotte Centum City, rạp CGV Centum City, rạp Megabox ở khu vực Haeundae, Nhà hát Sohyang ở trường đại học Dongseo. Trong đó, có đến 140 tác phẩm điện ảnh lần đầu tiên công bố ở cả trong và nước ngoài (World Premier), cùng tác phẩm điện ảnh ra mắt trước ở nước ngoài (International Premier). Đặc biệt, có đến 115 tác phẩm điện ảnh lần đầu tiên được công bố ở trong nước và nước ngoài, đạt con số cao kỷ lục từ trước tới nay. Ngoài ra, giải New Currents Award (tạm dịch là “Xu thế mới”) cũng được nâng từ 4 lên 14 suất so với thời điểm ban đầu. New Currents Award là giải thưởng trao cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên, hoặc thứ hai của một đạo diễn mới ở châu Á, với mục tiêu tìm kiếm và khích lệ những đạo diễn mới, tài năng trong khu vực.